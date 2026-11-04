Умер украинский поэт Иван Семененко: он пережил политические лагеря и слежку КГБ

Биография Ивана Семененко

Будущий поэт родился 11 сентября 1936 года в Киевской области. В детстве он пережил послевоенный голод и бедность.

Учился Семененко на факультете французской филологии Киевского института иностранных языков. Там он заинтересовался западноевропейским модернизмом, начал читать классическую литературу в оригинале и писать верлибры - стихи без рифмы и стихотворного размера

В 16-летнем возрасте Иван попытался бежать из СССР в украинскую диаспору в Канаде, но был задержан в Грузии. Юношу приговорили к десяти годам мордовских политических лагерей. На свободу он вышел в 1956 году.

В 1957 году его стихотворение "До Вітчизни" опубликовали в газете "Декада". Однако после этого другие издания отказывались публиковать его произведения, обвиняя автора в "буржуазном национализме". За Семененко наблюдал КГБ.

Некоторое время поэт работал учителем, но из-за антикоммунистического характера своего творчества не мог найти себе работу. В начале 1980-х он стал пожарным на киностудии Института театрального искусства, которая находилась на территории Киево-Печерской лавры.

Там Иван сблизился с Николаем Воробьевым и Олегом Лышегой. Их творческая среда впоследствии получила название Лаврской школы поэзии.

В Украинском институте книги отметили, что дату и место захоронения поэта сообщат позже.



Творческое наследие

Среди сборников Семененко - "Святом прокушений простір", "Обшири з горла предка", "Даруємо так вітру молоток", "Архіпелаги - Атоли" и "Нерозривне сонце". Он также являлся членом Национального союза писателей Украины.

В 2016 году поэзии Семененко вошли в "Антології української поезії XX століття", которую заключил Иван Малкович. Отдельные подборки его произведений публиковались в журналах "Сучасність" и "Світовид", а также на сайте художественного журнала "Артанія".