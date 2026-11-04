Помер український поет Іван Семененко: він пережив політичні табори та стеження КДБ

Біографія Івана Семененка

Майбутній поет народився 11 вересня 1936 року на Київщині. У дитинстві він пережив повоєений голод та бідність.

Навчався Семененко на факультеті французької філології Київського інституту іноземних мов. Там він зацікавився західноєвропейським модернізмом, почав читати класичну літературу в оригіналі та писати верлібри - вірші без рими й усталеного віршового розміру

У 16-річному віці Іван спробував утекти з СРСР до української діаспори в Канаді, але його затримали в Грузії. Юнака засудили до десяти років мордовських політичних таборів. На волю він вийшов у 1956 році.

У 1957 році його вірш "До Вітчизни" надрукували в газеті "Декада". Однак після цього інші видання відмовлялися публікувати його твори, звинувачуючи автора в "буржуазному націоналізмі". За Семененком наглядало КДБ.

Певний час поет працював вчителем, але через антикомуністичний характер своєїй творчості він не міг знайти собі роботу. На початку 1980-х років він став пожежником на кіностудії Інституту театрального мистецтва, яка знаходилася на території Києво-Печерської лаври.

Саме там Іван зблизився з Миколою Воробйовим та Олегом Лишегою. Їхнє творче середовище згодом отримало назву Лаврської школи поезії.

В Українському інституті книги зазначили, що дату та місце поховання поета повідомлять пізніше.



Творчий доробок

Серед збірок Семененка - "Святом прокушений простір", "Обшири з горла предка", "Даруємо так вітру молоток", "Архіпелаги - Атоли" та "Нерозривне сонце". Він також був членом Національної спілки письменників України.

У 2016 році поезії Семененка увійшли до "Антології української поезії XX століття", яку уклав Іван Малкович. Окремі добірки його творів публікувалися в журналах "Сучасність" і "Світовид", а також на сайті мистецького журналу "Артанія".