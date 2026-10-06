Что известно о смерти Сергея Батурина

О смерти писателя сообщили его родные. По их словам, Сергей Батурин умер в результате длительной изнурительной болезни.

"С глубокой грустью сообщаем, что в результате продолжительной изнурительной болезни 6 октября 2026 года умер украинский писатель Сергей Батурин", - говорится в заявлении.

Сергей Батурин скончался (фото: facebook.com/sbaturyn)

Прощание с писателем состоится 10 октября в 13:00 в зале для прощания в административном корпусе на Байковом кладбище.

В прошлом году Батурин сообщил о проблемах со здоровьем. В декабре 2024-го он обратился в частную клинику из-за проблем с желудком. Тогда у него обнаружили онкологию.

После этого писатель прошел 12 курсов химиотерапии, но со временем терапия перестала давать положительную динамику. По его словам, опухоль начала снова увеличиваться, поэтому он начал искать возможности для лечения в Европе.

Биография Сергея Батурина

Настоящее имя – Сергей Онищенко. Он родился 4 апреля 1960 в Киеве, окончил филологический факультет Киевского государственного педагогического института имени А. М. Горького в 1981 году. Некоторое время работал учителем и служил в рядах ВСУ.

Батурин был автором более 20 романов и повестей в разных жанрах - от исторической и детективной прозы до философских, авантюрных произведений и фэнтези. Среди его известных работ - "Охоронець", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Меч королів", "Монолог самотнього мужчини", "Польовий командир", "Clavus Domini" и "Спис римського сотника".

На счету писателя разные литературные знаки отличия. Дебютный исторический роман "Охоронець" принес ему "Коронацию слова" в 2001 году. В 2016-м роман "Шизґара" занял третье место в номинации "Романы" этого же международного конкурса.

В 2018 он стал победителем Всеукраинского литературного конкурса прозаических украиноязычных изданий DNIPRO-BOOK-FEST за роман "Вакансія для диктатора", а в 2021 получил диплом Международной литературной премии имени Олеся Ульяненко за роман "Clavus Domini".

Также в 2024 году писатель стал лауреатом конкурса имени Григория Тютюнника в номинации "Мала проза" за повесть "Твоє злочинне кохання".

Батурин являлся членом Национального союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей. У него также остались жена и два сына.