Що відомо про смерть Сергія Батурина

Про смерть письменника повідомили його рідні. За їхніми словами, Сергій Батурин помер унаслідок тривалої виснажливої хвороби.

"З глибоким сумом повідомляємо, що в результаті тривалої виснажливої хвороби 6 жовтня 2026 року помер український письменник Сергій Батурин", - йдеться в заяві.

Сергій Батурин помер (фото: facebook.com/sbaturyn)

Прощання з письменником відбудеться 10 жовтня о 13:00 у залі для прощання в адміністративному корпусі на Байковому кладовищі.

Минулого року Батурин повідомив про проблеми зі здоров'ям. У грудні 2024-го він звернувся до приватної клініки через проблеми зі шлунком. Тоді у нього виявили онкологію.

Після цього письменник пройшов 12 курсів хіміотерапії, але з часом терапія перестала давати позитивну динаміку. За його словами, пухлина почала знову збільшуватися, тож він почав шукати можливості для лікування в Європі.

Біографія Сергія Батурина

Справжнє ім'я - Сергій Онищенко. Він народився 4 квітня 1960 року в Києві, закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького у 1981 році. Певний час працював учителем та служив у лавах ЗСУ.

Батурин був автором понад 20 романів і повістей у різних жанрах - від історичної та детективної прози до філософських, авантюрних творів і фентезі. Серед його відомих робіт - "Охоронець", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Меч королів", "Монолог самотнього мужчини", "Польовий командир", "Clavus Domini" та "Спис римського сотника".

На рахунку письменника різні літературні відзнаки. Дебютний історичний роман "Охоронець" приніс йому "Коронацію слова" у 2001 році. У 2016-му роман "Шизґара" посів третє місце в номінації "Романи" цього ж міжнародного конкурсу.

У 2018-му він став переможцем Всеукраїнського літературного конкурсу прозових україномовних видань DNIPRO-BOOK-FEST за роман "Вакансія для диктатора", а у 2021-му отримав диплом Міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка за роман "Clavus Domini".

Також у 2024 році письменник став лауреатом конкурсу імені Григора Тютюнника в номінації "Мала проза" за повість "Твоє злочинне кохання".

Батурин був членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. У нього також залишилися дружина та двоє синів.