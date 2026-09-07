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Главная Культура Полякова, TVORCHI, MÉLOVIN и еще 13 артистов: объявлены участники Люкс ФМ Awards
Культура 07 сентября 2026, 21:53

Полякова, TVORCHI, MÉLOVIN и еще 13 артистов: объявлены участники Люкс ФМ Awards

На этот раз в список вошли 16 звездных имен, но организаторы обещают еще больше сюрпризов
Сюзанна Аль Мариди Сюзанна Аль Мариди Редактор новостей Wave RBC.UA
Оля Полякова (фото: instagram/polyakovamusic)
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Люкс ФМ объявил лайнап своей первой музыкальной премии. Новые имена участников озвучил продюсер радиостанции Евгений Фешак. В этот раз к списку добавились 16 артистов, которые 4 октября выйдут на сцену киевского Дворца спорта.

Детальнее о премии рассказывает Wave RBC.UA.

Кто выступит на Люкс ФМ Awards

Среди новых участников предстоящего шоу как популярные украинские исполнители, так и артисты нового поколения. На сцену выйдут:

  • Оля Полякова
  • Wellboy
  • MÉLOVIN
  • Nicole
  • Максим Бородин
  • TVORCHI
  • СолоХа
  • Андрей Князь
  • Оля Цыбульская
  • ТІК
  • Positiff
  • the Oleg
  • Кристина Шорубура
  • Edgar Ti
  • Даша Майорова
  • Ольга Старовойт

Участники Люкс ФМ Awards (фото предоставлено представителями премии)

Организаторы собирают на одной сцене исполнителей с разными музыкальными стилями и аудиториями.

"С каждым новым объявлением становится все понятнее, что 4 октября мы собираем во Дворце спорта реально очень мощную компанию. Здесь будут артисты совершенно разных поколений и стилей, но их объединяет одно - это музыка, которую знают и любят наши слушатели", - отметил Евгений Фешак.

По словам продюсера, список артистов еще не окончательный. Он пообещал новые объявления и сюрпризы, которые увидят зрители уже во время подготовки к премии.

Ранее Люкс ФМ уже объявил первых номинантов премии - Тина Кароль, Dantes, Анна Тринчер, Шугар, Павел Зибров, Dorofeeva, Parfeniuk, Grosu, Ivan Liulenov, Victoria Niro, Cheev, Alena Omargalieva, Никита Киселев, Виталий Козловский и Kristonko.

Когда состоится Люкс ФМ Awards

Первая премия пройдет 4 октября 2026 во Дворце спорта. Организаторы планируют большую концертную программу, специальные номера и музыкальные коллаборации.