Полякова, TVORCHI, MÉLOVIN та ще 13 артистів: оголошено учасників Люкс ФМ Awards

Хто виступить на Люкс ФМ Awards

Серед нових учасників майбутнього шоу як популярні українські виконавці, так і артисти нового покоління. На сцену вийдуть:

Оля Полякова

Wellboy

MÉLOVIN

Nicole

Максим Бородін

TVORCHI

СолоХа

Андрій Князь

Оля Цибульська

ТІК

Positiff

the Oleg

Христина Шорубура

Edgar Ti

Даша Майорова

Ольга Старовойт

Учасники Люкс ФМ Awards (фото надане представниками премії)

Організатори збирають на одній сцені виконавців із різними музичними стилями та аудиторіями.

"З кожним новим оголошенням стає все зрозуміліше, що 4 жовтня ми збираємо в Палаці спорту реально дуже потужну компанію. Тут будуть артисти абсолютно різних поколінь і стилів, але їх об’єднує одне - це музика, яку знають і люблять наші слухачі", - зазначив Євген Фешак.

За словами продюсера, список артистів ще не остаточний. Він пообіцяв нові оголошення та сюрпризи, які глядачі побачать уже під час підготовки до премії.

Раніше Люкс ФМ уже оголосив перших номінантів премії - Тіна Кароль, Dantes, Анна Трінчер, Шугар, Павло Зібров, Dorofeeva, Parfeniuk, Grosu, Ivan Liulenov, Victoria Niro, Cheev, Alena Omargalieva, Нікіта Кісельов, Віталій Козловський та Kristonko.

Коли відбудеться Люкс ФМ Awards

Перша премія пройде 4 жовтня 2026 року у Палаці спорту. Організатори планують велику концертну програму, спеціальні номери та неочікувані музичні колаборації.