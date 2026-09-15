"Горжусь". Шэрон Стоун присоединилась к выставке о войне в Украине

Что Шэрон Стоун рассказала о выставке

Экспозиция представлена в галерее Westwood Contemporary в Лос-Анджелесе до 30 сентября. На ней показали фотографии Марка Невилла, документирующие людей, которых он встретил в разных уголках Украины, их опыт, стойкость и реалии войны.

Также там показали размышления кураторов. Вместе с Шэрон над ними работали Алисса Милано, принц Гарри, Стивен Фрай, украинский писатель Андрей Курков и другие.

"Они исследуют, как фотография может свидетельствовать о жизни во время войны и превращать внимание в действие", - отметила Стоун.

Кадр с выставки "Мария в Марганце" (фото: instagram.com/marknevillestudio)

Актриса призналась, что гордится тем, что стала частью проекта.

"Я горжусь тем, что стала частью Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer, выставки, которая до 30 сентября проходит в Лос-Анджелесе", – поделилась она.

Напоследок Стоун предложила подписчикам узнать больше о проекте и поддержать его донатами.

В фотоподборке она также показала, какие размышления оставила о фото с девочкой Марией из Марганца.

"Именно отсутствие эмоций на этой фотографии делает ее столь проникновенной. Именно отсутствие сентиментальности вызывает столь глубокие переживания", - прокомментировала она снимок Невила.

Стоун о фотографии Невилла Maria in Marganets (фото: instagram.com/sharonstone)