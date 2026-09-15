"Пишаюся". Шерон Стоун долучилася до виставки про війну в Україні

Що Шерон Стоун розповіла про виставку

Експозиція представлена в галереї Westwood Contemporary у Лос-Анджелесі до 30 вересня. На ній показали фотографії Марка Невілла, які документують людей, яких він зустрів у різних куточках України, їхній досвід, стійкість і реалії війни.

Також там показали роздуми кураторів. Разом із Шерон над ними працювали Алісса Мілано, принц Гаррі, Стівен Фрай, український письменник Андрій Курков та інші.

"Вони досліджують, як фотографія може свідчити про життя під час війни та перетворювати увагу на дію", - зазначила Стоун.

Кадр з виставки "Марія в Марганці" (фото: instagram.com/marknevillestudio)

Акторка зізналася, що пишається тим, що стала частиною проєкту.

"Я пишаюся тим, що стала частиною Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer, виставки, яка до 30 вересня проходить у Лос-Анджелесі", - поділилася вона.

Наостанок Стоун запропонувала підписникам більше дізнатися про проєкт та підтримати його донатами.

У фотодобірці вона також показала, які роздуми залишила про фото з дівчинкою Марією з Марганця.

"Саме відсутність емоцій на цій фотографії робить її настільки проникливою. Саме відсутність сентиментальності викликає таке глибоке переживання", - прокоментувала вона знімок Невіла.

Стоун про знімок Невіла Maria in Marganets (фото: instagram.com/sharonstone)