Поднять флаг Независимости и зайти в кабинет Президента: почему нужно посетить выставку "Той день"

Почему стоит посетить "Той день": 5 причин

Исторический контекст

Экспозиция состоит из трех блоков. В зале "Вибір" посетители могут узнать события, которые разворачивались в 1991 году: от августовского голосования за независимость Украины в парламенте до декабрьского голосования на всеукраинском референдуме.

Зал "Вибір" на выставке "Той день" (фото: Wave RBC.UA)

Во втором зале "Що нас визначає" можно поразмыслить о том, какие черты объединяют украинцев – сегодня и столетие назад.

Третий зал "Мрія" посвящен будущему. Здесь команда "The Ukrainians" подготовила эссе о будущем Украины: своими размышлениями поделились Кирилл Буданов, Михаил Драпатый, Светлана Ройз, Павел Казарин, Владимир Ермоленко, Евгений Глебовицкий, Александр Матвийчук, Сергей Жадан, Мирослав Маринович.

Зал "Мрія" на выставке "Той день" (фото: Wave RBC.UA)

В общей сложности выставку создавала команда из 300 человек.

Символично, что эти залы объединяет сине-желтая лента на стенах с важными датами в нашей истории. Такой элемент вроде бы "сшивает" прошлое с настоящим и будущим.

"Сложно представить, что однажды мы сможем привезти все запланированные экспонаты. Не покупать специальные хранилища, не накатывать огромные баннеры о укрытиях и выключить наконец оповещение о тревоге. Но в тот день, он обязательно наступит. И ради него мы все должны продолжать", - сказала на открытии выставки Ярослава Гресь, руководительница проекта.

Эксклюзивные экспонаты, которые не покажут больше нигде

На выставке впервые в истории независимой Украины показали официальные символы власти Президента Украины, которые используются при инаугурации: флаг (штандарт), знак (колар), булаву и гербовую печать.

Среди экспонатов также можно увидеть

пять флагов, связанных с важными моментами украинской истории: Флаг Независимости, который был внесен в Верховную Раду 24 августа 1991 года; первый флаг, установленный на антарктической станции "Академик Вернадский" в 1996 году; флаг из "Ланцюга єдності" 21 января 1990 года и другие

атрибуты власти за более чем тысячелетнюю историю государственности – от эпохи Руси до УНР

воспроизведен колокол Десятинной церкви

оригиналы произведений Татьяны Яблонской, Виктора Зарецкого, Анатолия Петрицкого, Юрия Пикуля, Александра Ройтбурда

Кроме того, многие экспонаты организаторы представили в виде точных копий.

Экспонаты на интерактивной выставке "Той день" (фото: ГО Ukraine WOW)

Экспонаты, которые можно трогать

Значительную часть выставки составляют интерактивные установки. Посетители смогут:

подняться на купол Верховной Рады, чтобы поднять над ним украинский флаг

подписать бюллетень на референдуме в 1991 году

записать выпуск новостей из Верховной Рады в полноценной телестудии

записать новость для радиоэфира о провозглашении Независимости

оказаться в кабинете Президента Украины и в Верховной Раде благодаря VR-очкам

увидеть звездное небо над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года

проголосовать за лучший рецепт борща и самые смешные мемы

оставить свою мечту в облаке мечтаний. Ее опубликуют через 15 лет, на 50-летие восстановления независимости Украины

Организаторы предлагают помечтать и о самом заветном – что вы сделаете именно в тот день, когда наступит наша победа.

Купол Верховной Рады и поднятие флага (фото: ГО Ukraine WOW)

Сочетание полезного с приятным

Гуляя по выставке, вы не только отдыхаете и контактируете с инсталляциями. Вы действительно пополняете свои знания об обретении Украиной независимости. Это происходит в легкой игровой форме и именно поэтому затягивает на долго.

К слову, с выставки можно пойти с небольшими сувенирами. В заключение организаторы предлагают взять камешек с тем, чего вам сейчас не хватает: смелость, любовь, поддержка, вера, сила, радость, благодарность.

Также можно взять листики с обращением к тому, кого любишь, или к той, которую любишь. "Соколе мій" или "серденько моє": что выбираете вы?

Невероятные фото в память

Можно смело заявлять, что выставка "Той день" – это одна сплошная фотозона, ведь инсталляций много. Яркие фотографии можно сделать и на куполе Верховной Рады, и в вагоне из караоке, и на подушках-ингредиентах для борща.

Но фаворитом всех посетителей станет вишневый сад из стихов Тараса Шевченко. Деревья и цветение подсвечивают приятным розовым светом, поэтому атмосфера действительно как в саду теплым летним вечером.

На всех локациях выставки можно сделать невероятные фотографии в память о том дне (фото: ГО Ukraine WOW)

График работы и цены на билеты

Билеты продаются только онлайн через Concert.ua. Их количество регулируется с учетом ситуации безопасности.

График работы:

со вторника по четверг – с 11:00 до 20:00

с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 20:00

понедельник – выходной

Последний вход на выставку возможен за час до ее закрытия. Во время воздушной тревоги выставка закрывается, а посетители должны немедленно пройти в укрытие, расположенное у ангара.

Стоимость билетов:

300 гривен – стандартный

150 гривен – льготный (для школьников, студентов и пенсионеров)

Бесплатные билеты предусмотрены для:

детей до трех лет

лиц с инвалидностью I-II групп

военных (УДА, УБД, срочных и мобилизованных)

ветеранов войны

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

членов семей павших, пленных и пропавших без вести воинов

Для льготных групп посетителей бесплатный вход возможен при предъявлении соответствующего удостоверения.