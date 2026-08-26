Підняти прапор Незалежності й зайти в кабінет Президента: чому потрібно відвідати виставку "Той день"

Чому варто відвідати "Той день": 5 причин

Історичний контекст

Експозиція складається з трьох блоків. У залі "Вибір" відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися 1991 року: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.

Зала "Вибір" на виставці "Той день" (фото: Wave RBC.UA)

У другій залі "Що нас визначає" можна поміркувати про те, які риси об'єднують українців – сьогодні й століття тому.

Третя зала "Мрія" присвячена майбутньому. Тут команда "The Ukrainians" підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.

Зала "Мрія" на виставці "Той день" (фото: Wave RBC.UA)

Загалом виставку створювала команда із 300 людей.

Символічно, що усі ці зали об'єднує синьо-жовта стрічка на стінах із важливими датами в нашій історії. Такий елемент ніби "зшиває" минуле з теперішнім і майбутнім.

"Складно уявити, що одного дня ми зможемо привезти всі експонати, які запланували. Не купувати спеціальні сховища, не накатувати величезні банери про укриття та вимкнути нарешті оповіщення про тривогу. Але той день, він обов'язково настане. І заради нього ми всі мусимо продовжувати", - промовила на відкритті виставки Ярослава Гресь, керівниця проєкту.

Ексклюзивні експонати, які не покажуть більше ніде

На виставці вперше в історії незалежної України показали офіційні символи влади Президента України, які використовуються під час інавгурації: прапор (штандарт), знак (колар), булаву та гербову печатку.

Серед експонатів також можна побачити

п'ять прапорів, пов'язаних із важливими моментами української історії: Прапор Незалежності, який внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року; перший прапор, встановлений на антарктичній станції "Академік Вернадський" у 1996 році; прапор із "Ланцюга єдності" 21 січня 1990 року та інші

атрибути влади за понад тисячолітню історію державності – від доби Русі до УНР

відтворений дзвін Десятинної церкви

оригінали творів Тетяни Яблонської, Віктора Зарецького, Анатоля Петрицького, Юрія Пікуля, Олександра Ройтбурда

Крім того, багато експонатів організатори представили у вигляді точних копій.

Експонати на інтерактивній виставці "Той день" (фото: ГО Ukraine WOW)

Експонати, які можна чіпати

Значну частину виставки становлять інтерактивні інсталяції. Відвідувачі зможуть:

піднятися на купол Верховної Ради, щоб підняти над ним український прапор

підписати бюлетень на референдумі в 1991 році

записати випуск новин із Верховної Ради у повноцінній телестудії

записати новину для радіоефіру про проголошення Незалежності

опинитися в кабінеті Президента України та у Верховній Раді завдяки VR-окулярам

побачити зоряне небо над Києвом таким, яким воно було 24 серпня 1991 року

проголосувати за найкращий рецепт борщу та найсмішніші меми

залишити свою мрію в хмарі мрій. Її опублікують через 15 років, на 50-річчя відновлення незалежності України

Організатори пропонують помріяти й про найзаповітніше – що ви зробите саме того дня, коли настане наша перемога.

Купол Верховної Ради та підняття прапору (фото: ГО Ukraine WOW)

Поєднання корисного з приємним

Гуляючи виставкою, ви не лише відпочиваєте та контактуєте з інсталяціями. Ви справді поповнюєте свої знання про здобуття Україною незалежності. Це відбувається в легкій ігровій формі і саме тому затягує на довго.

До слова з виставки можна піти з невеликими сувенірами. Наприкінці організатори пропонують взяти камінчик із тим, чого вам зараз не вистачає: сміливість, любов, підтримка, віра, сила, радість, вдячність.

Також можна взяти листочки зі звертанням до того, кого кохаєш, або до тієї, яку кохаєш. "Соколе мій" чи "серденько моє": що вибираєте ви?

Неймовірні фото на згадку

Можна сміливо заявляти, що виставка "Той день" – це одна суцільна фотозона, адже інсталяцій багато. Яскраві світлини можна зробити й на куполі Верховної Ради, і у вагоні з караоке, і на подушках-інгредієнтах для борщу.

Але фаворитом усіх відвідувачів певно стане вишневий сад із віршів Тараса Шевченка. Дерева та цвіт підсвічують приємним рожевим світлом, тож атмосфера справді як у саду теплого літнього вечора.

На всіх локаціях виставки можна зробити неймовірні світлини на згадку про той день (фото: ГО Ukraine WOW)

Графік роботи і ціни на квитки

Квитки продаються лише онлайн через Concert.ua. Їх кількість регулюється з урахуванням безпекової ситуації.

Графік роботи:

з вівторка по четвер – з 11:00 до 20:00

з п'ятниці по неділю – з 10:00 до 20:00

понеділок – вихідний

Останній вхід на виставку можливий за годину до її зачинення. Під час повітряної тривоги виставка зачиняється, а відвідувачі мають негайно пройти в укриття, розташоване біля ангара.

Вартість квитків:

300 гривень – стандартний

150 гривень – пільговий (для школярів, студентів і пенсіонерів)

Безоплатні квитки передбачені для:

дітей до трьох років

осіб з інвалідністю I-II груп

військових (УДА, УБД, строкових і мобілізованих)

ветеранів війни

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

членів родин полеглих, полонених і зниклих безвісти воїнів

Для пільгових груп відвідувачів безплатний вхід можливий за умови пред'явлення відповідного посвідчення.