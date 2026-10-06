Первая главная роль: Кайли Дженнер сыграет убитую невесту в новом сериале от Hulu

О чем будет "Bachelorette Weekend"

В центре сюжета окажется девичник, который превращается в трагедию. Невесту, которую сыграет Кайли Дженнер, находят мертвой в бассейне, а все ее ближайшие подруги становятся подозреваемыми в убийстве.

История будет постепенно восстанавливать события, предшествовавшие смерти героини. Персонаж Дженнер станет своеобразным рассказчиком, вокруг которого будет разворачиваться расследование.

Сценарий сериала написала писательница Лорен Оливер. Проект основан на еще не опубликованной книге Флоры Коллинз.

Как Ким Кардашьян привлекла Кайли Дженнер к проекту

Как сообщается, сначала сценарий попал к Ким, которая должна была продюсировать проект. Она решила, что эта история может стать хорошим началом в индустрии для младшей сестры.

Благодаря первоочередному соглашению Кардашьян из 20th Television проекта предложили Hulu, который приобрел его без проведения длительных торгов. Соглашение по прямому заказу сериала находится на стадии финального оформления.

Что известно об актерской карьере Кайли

Это будет первая большая роль для звезды реалити. Ранее Дженнер появилась в камео в фильме "The Moment" от A24, главную роль в котором исполняет Чарли XCX.

Ее сестра Ким также активно развивается в актерстве. Она сыграла главную роль и стала исполнительной продюсершей сериала Hulu "Все в порядке" ("All's Fair), а также работает над другими кино- и телевизионными проектами.