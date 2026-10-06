Перша головна роль: Кайлі Дженнер зіграє вбиту наречену в новому серіалі від Hulu

Про що буде "Bachelorette Weekend"

У центрі сюжету опиниться дівич-вечір, який перетворюється на трагедію. Наречену, яку зіграє Кайлі Дженнер, знаходять мертвою в басейні, а всі її найближчі подруги стають підозрюваними у вбивстві.

Історія поступово відновлюватиме події, які передували смерті героїні. Персонаж Дженнер стане своєрідним оповідачем, навколо якого розгортатиметься розслідування.

Сценарій серіалу написала письменниця Лорен Олівер. Проєкт заснований на ще не опублікованій книзі Флори Коллінз.

Як Кім Кардаш'ян залучила Кайлі Дженнер до проєкту

Як повідомляється, спочатку сценарій потрапив до Кім, яка мала продюсувати проєкт. Вона вирішила, що ця історія може стати хорошим початком в індустрії для молодшої сестри.

Завдяки першочерговій угоді Кардаш'ян із 20th Television проєкт запропонували Hulu, який придбав його без проведення тривалих торгів. Наразі угода щодо прямого замовлення серіалу перебуває на стадії фінального оформлення.

Що відомо про акторську кар'єру Кайлі

Це буде перша велика роль для зірки реаліті. Раніше Дженнер з'явилася в камео у фільмі "The Moment" від A24, головну роль у якому виконує Чарлі XCX.

Її сестра Кім також активно розвивається в акторстві. Вона зіграла головну роль і стала виконавчою продюсеркою серіалу Hulu "Все гаразд" ("All's Fair), а також працює над іншими кіно- і телевізійними проєктами.