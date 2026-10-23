"Ой там на горі" получила продолжение: украинская бандуристка присоединилась к международному альбому

Кому посвящена "Біла пташка"

Войтюк написала композицию как продолжение полтавской народной песни "Ой там на горі".

В ее сюжете говорится о паре голубей: после гибели голубя голубка отказывается выбирать другого.

В "Білій пташці" эта история получила новое развитие - о поиске сил жить дальше и снова расправлять крылья.

Работу артистка посвятила женщинам, потерявшим своих любимых на войне.

"Я очень рада, что песня с таким сюжетом стала частью международного альбома. И особенно благодарна Брони за то, что она так испытала и подхватила эту идею", - рассказала Войтюк.

Как украинская песня стала частью международного проекта

"Supernatural" - четвертый сольный альбом певицы, автора песен и арфистки Броны Маквитти.

Он стал музыкальным сопровождением к ее книге "A Way with the Fairies", объединяющей сказки, легенды и фольклорные истории Ирландии и других европейских стран.

Каждая композиция переосмысливает одну из историй антологии. Украину в проекте представляет сюжет, связанный с песней "Ой там на горі".

Кроме Войтюка, к записи присоединились испанская гитаристка Антония Хименес и литовская вокалистка и композитор Яусме.

Каждая из приглашенных музыкантов создала отдельный трек, обратившись в фольклор своей страны.

Для украинской исполнительницы это сотрудничество стало возможностью рассказать иностранной аудитории об опыте Украины.

"Я очень хочу, чтобы в мире и дальше слышали об Украине, лучше понимали нас, нашу культуру, нашу боль и наши истории. И чтобы продолжали нас поддерживать", - отметила артистка.

Что известно о Banduragirl

Анастасия Войтюк - певица, бандуристка, культурная менеджер и основательница фестиваля Lviv Bandur Fest.

Она сочетает звучание бандуры с разными музыкальными традициями и сотрудничает с иностранными исполнителями.

Среди ее предыдущих работ - песня-оберег для военных "Боривітер" и "Коник Вороненький", созданный в сотрудничестве с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев.

Сейчас артистка также работает над альбомом колядок и щедривок Галиции и Донбасса при поддержке Украинского культурного фонда.