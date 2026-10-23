"Ой там на горі" отримала продовження: українська бандуристка долучилася до міжнародного альбому

Кому присвячена "Біла пташка"

Войтюк написала композицію як продовження полтавської народної пісні "Ой там на горі".

В її сюжеті йдеться про пару голубів: після загибелі голуба голубка відмовляється обирати іншого.

У "Білій пташці" ця історія отримала новий розвиток - про пошук сил жити далі та знову розправляти крила.

Роботу артистка присвятила жінкам, які втратили своїх коханих на війні.

"Я дуже рада, що пісня з таким сюжетом стала частиною міжнародного альбому. І особливо вдячна Броні за те, що вона так відчула й підхопила цю ідею", - розповіла Войтюк.

Як українська пісня стала частиною міжнародного проєкту

"Supernatural" - четвертий сольний альбом співачки, авторки пісень та арфістки Брони Маквітті.

Він став музичним супроводом до її книжки "A Way with the Fairies", яка об’єднує казки, легенди та фольклорні історії Ірландії й інших європейських країн.

Кожна композиція переосмислює одну з історій антології. Україну в проєкті представляє сюжет, пов’язаний із піснею "Ой там на горі".

Окрім Войтюк, до запису долучилися іспанська гітаристка Антонія Хіменес та литовська вокалістка й композиторка Яусме.

Кожна із запрошених музиканток створила окремий трек, звернувшись до фольклору своєї країни.

Для української виконавиці ця співпраця також стала можливістю розповісти іноземній аудиторії про досвід України.

"Я дуже хочу, щоб у світі й далі чули про Україну, краще розуміли нас, нашу культуру, наш біль і наші історії. І щоб продовжували нас підтримувати", - зазначила артистка.

Що відомо про Banduragirl

Анастасія Войтюк - співачка, бандуристка, культурна менеджерка та засновниця фестивалю Lviv Bandur Fest.

Вона поєднує звучання бандури з різними музичними традиціями та співпрацює з іноземними виконавцями.

Серед її попередніх робіт - пісня-оберіг для військових "Боривітер" та "Коник Вороненький", створений у співпраці з 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців.

Наразі артистка також працює над альбомом колядок і щедрівок Галичини та Донеччини за підтримки Українського культурного фонду.