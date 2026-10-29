Одна из последних киноработ Паши Ли: на большие экраны вышла криминальная комедия "Добре, що мама не знає"
29 октября в украинских кинотеатрах стартовал широкий прокат криминальной комедии "Добре, що мама не знаєт" режиссера Саши Литвиненко. Лента объединяет четыре новеллы о членах одной семьи, чьи секреты приводят их к опасным авантюрам.
Wave RBC.UA рассказывает о сюжете, актерах и истории создания фильма "Добре, що мама не знає".
О чем "Добре, що мама не знає"
В центре сюжета - музыкальный продюсер Макс, театральная актриса Слава и айтишник Боря.
Они принадлежат к одной семье, однако каждый скрывает от близких свою историю.
Макс увяз в долгах и уголовных делах. Пока продюсер ищет выход из затруднительного положения, его самого разыскивают те, кому он виноват.
Слава сталкивается с вооруженным бандитом за кулисами театра. Обычный вечер превращается для нее в ситуацию, в которой опасность вполне реальна.
Боря после гибели любимой решает самостоятельно наказать виновного. Но его план начинает рушиться почти сразу.
Часть деталей сценария выросла из личного опыта режиссера и истории его знакомых.
В то же время у персонажей есть собственные мотивы, слабости и тайны, а их решения запускают дальнейшие события.
Восемь лет работы, плен в Буче и потери команды
От разработки идеи до выхода на большой экран прошло восемь лет. За это время работа над фильмом пришлась на пандемию COVID-19 и на полномасштабное вторжение России.
Как рассказали авторы, в марте 2022 года режиссер Саша Литвиненко и продюсер Евгений Литвиненко вместе с семьей попали в плен в Буче.
С собой у них были диски с материалами ленты. Семья выжила, отснятый материал тоже удалось сохранить.
Во время войны погибли актеры Павел Ли и Юрий Фелипенко, а также каскадер Константин Агапов. Для Павла Ли эта картина стала одной из последних работ в кино.
Часть актерского и технического состава фильма служит в Силах обороны Украины.
Почему режиссер выбрал неонуар
Атмосферу ленты создавали через свет, цвет, композицию кадра и музыку. Команда заложила в отдельные сцены визуальные маркеры и отсылки.
"Учитывая криминальное направление фильма, этот стиль очень органично стал частью его атмосферы и помог рассказать историю именно так, как мы ощущали ее", - пояснил Саша Литвиненко.
Среди режиссеров, оказавших влияние на его кинематографический вкус, Литвиненко называет братьев Коэнов.
Его привлекают многогранные персонажи и сочетание криминальных историй с иронией, драмой и выразительной визуальной атмосферой.
В ленте снялись, в частности, Павел Ли, Константин Темляк, Лея Маевская, Роман Муленко, Алексей Воротников, Катя Скрипко и Юрий Фелипенко.
Продюсерами стали Евгений Литвиненко и Олесь Маляревич, музыку написал Тимофей Решетько. Фильм создали компании Kinomedia и Lytvynenko Films при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
Первыми фильм увидели зрители Одесского международного кинофестиваля - показ состоялся 2 сентября.
27 октября фильм представили в киевском кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver. На допремьеру пришли создатели фильма, представители киноиндустрии, медиа и культурного сообщества.
Во время вечера LAUD вживую исполнил главный саундтрек ленты.