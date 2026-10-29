Одна из последних киноработ Паши Ли: на большие экраны вышла криминальная комедия "Добре, що мама не знає"

О чем "Добре, що мама не знає"

В центре сюжета - музыкальный продюсер Макс, театральная актриса Слава и айтишник Боря.

Они принадлежат к одной семье, однако каждый скрывает от близких свою историю.

Макс увяз в долгах и уголовных делах. Пока продюсер ищет выход из затруднительного положения, его самого разыскивают те, кому он виноват.

Слава сталкивается с вооруженным бандитом за кулисами театра. Обычный вечер превращается для нее в ситуацию, в которой опасность вполне реальна.

Боря после гибели любимой решает самостоятельно наказать виновного. Но его план начинает рушиться почти сразу.

Кадр из фильма "Добре, що мама не знає"

Часть деталей сценария выросла из личного опыта режиссера и истории его знакомых.

В то же время у персонажей есть собственные мотивы, слабости и тайны, а их решения запускают дальнейшие события.

Восемь лет работы, плен в Буче и потери команды

От разработки идеи до выхода на большой экран прошло восемь лет. За это время работа над фильмом пришлась на пандемию COVID-19 и на полномасштабное вторжение России.

Как рассказали авторы, в марте 2022 года режиссер Саша Литвиненко и продюсер Евгений Литвиненко вместе с семьей попали в плен в Буче.

С собой у них были диски с материалами ленты. Семья выжила, отснятый материал тоже удалось сохранить.

Во время войны погибли актеры Павел Ли и Юрий Фелипенко, а также каскадер Константин Агапов. Для Павла Ли эта картина стала одной из последних работ в кино.

Часть актерского и технического состава фильма служит в Силах обороны Украины.

Почему режиссер выбрал неонуар

Атмосферу ленты создавали через свет, цвет, композицию кадра и музыку. Команда заложила в отдельные сцены визуальные маркеры и отсылки.

"Учитывая криминальное направление фильма, этот стиль очень органично стал частью его атмосферы и помог рассказать историю именно так, как мы ощущали ее", - пояснил Саша Литвиненко.

Среди режиссеров, оказавших влияние на его кинематографический вкус, Литвиненко называет братьев Коэнов.

Его привлекают многогранные персонажи и сочетание криминальных историй с иронией, драмой и выразительной визуальной атмосферой.

В ленте снялись, в частности, Павел Ли, Константин Темляк, Лея Маевская, Роман Муленко, Алексей Воротников, Катя Скрипко и Юрий Фелипенко.

Продюсерами стали Евгений Литвиненко и Олесь Маляревич, музыку написал Тимофей Решетько. Фильм создали компании Kinomedia и Lytvynenko Films при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Первыми фильм увидели зрители Одесского международного кинофестиваля - показ состоялся 2 сентября.

27 октября фильм представили в киевском кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver. На допремьеру пришли создатели фильма, представители киноиндустрии, медиа и культурного сообщества.

Во время вечера LAUD вживую исполнил главный саундтрек ленты.