Одна з останніх кіноробіт Павла Лі: на великі екрани вийшла кримінальна комедія "Добре, що мама не знає"

Про що "Добре, що мама не знає"

У центрі сюжету - музичний продюсер Макс, театральна акторка Слава та айтішник Боря.

Вони належать до однієї родини, проте кожен приховує від близьких власну історію.

Макс загруз у боргах і кримінальних справах. Поки продюсер шукає вихід зі скрутного становища, його самого розшукують ті, кому він винен.

Слава стикається з озброєним бандитом за лаштунками театру. Звичайний вечір перетворюється для неї на ситуацію, в якій небезпека цілком реальна.

Боря після загибелі коханої вирішує самотужки покарати винного. Але його план починає руйнуватися майже одразу.

Кадр з фільму "Добре, що мама не знає"

Частина деталей сценарію виросла з особистого досвіду режисера та історій його знайомих.

Водночас персонажі мають власні мотиви, слабкості й таємниці, а їхні рішення запускають подальші події.

Вісім років роботи, полон у Бучі та втрати команди

Від розробки ідеї до виходу на великий екран минуло вісім років. За цей час робота над фільмом припала на пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії.

Як розповіли творці, у березні 2022 року режисер Саша Литвиненко та продюсер Євгеній Литвиненко разом із родиною потрапили в полон у Бучі.

Із собою вони мали диски з матеріалами стрічки. Родина вижила, відзнятий матеріал також удалося зберегти.

Під час війни загинули актори Павло Лі та Юрій Феліпенко, а також каскадер Костянтин Агапов. Для Павла Лі ця стрічка стала однією з останніх робіт у кіно.

Частина акторського й технічного складу фільму нині служить у Силах оборони України.

Чому режисер обрав неонуар

Атмосферу стрічки створювали через світло, колір, композицію кадру та музику. Команда також заклала в окремі сцени візуальні маркери й відсилки.

"Враховуючи кримінальний напрямок фільму, цей стиль дуже органічно став частиною його атмосфери й допоміг розповісти історію саме так, як ми її відчували", - пояснив Саша Литвиненко.

Серед режисерів, які вплинули на його кінематографічний смак, Литвиненко називає братів Коенів.

Його приваблюють багатогранні персонажі та поєднання кримінальних історій з іронією, драмою й виразною візуальною атмосферою.

У стрічці знялися, зокрема, Павло Лі, Костянтин Темляк, Лея Маєвська, Роман Муленко, Олексій Воротніков, Катя Скрипко та Юрій Феліпенко.

Продюсерами стали Євгеній Литвиненко й Олесь Маляревич, музику написав Тимофій Решетько. Фільм створили компанії Kinomedia та Lytvynenko Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Першими фільм побачили глядачі Одеського міжнародного кінофестивалю - показ відбувся 2 вересня.

27 жовтня стрічку представили в київському кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver. На допрем'єру прийшли творці фільму, представники кіноіндустрії, медіа та культурної спільноти.

Під час вечора LAUD наживо виконав головний саундтрек стрічки.