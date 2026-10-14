В Нью-Йорке назвали перекресток в честь Человека-паука: чем особенно это место

В Нью-Йорке появился перекресток, посвященный Человеку-пауку. Новое название открыли в районе Квинз, который связывают с вымышленным домом Питера Паркера.

Как сообщает Wave RBC.UA, о происшествии сообщили американские медиа, в том числе News 12 Brooklyn . Теперь поклонники комиксов и киноисторий о Человеке-пауке будут иметь еще одну тематическую локацию, которую можно посетить во время прогулки по Нью-Йорку.

Кто из Marvel был на открытии

Новый знак установили на перекрестке Ингрем-стрит и авеню Аскан в Форест-Хиллз. Этот район давно ассоциируется с историей Питера Паркера - обычного нью-йоркского подростка, который после укуса радиоактивного паука получил чрезвычайные способности и стал супергероем.

На церемонии открытия присутствовали представители Marvel. Среди гостей - руководитель компании Ник Лоу, а также Марк "Зен" Дитко, племянник и крестник художника Стива Дитко, одного из соавторов образа Человека-паука.

Его участие напомнило об истории создания персонажа, который со временем превратился в одну из самых узнаваемых фигур во вселенной Marvel.

В Нью-Йорке назвали перекресток в честь Человека-паука (фото: abc7.com)

Переименование перекрестка стало еще одним примером того, как придуманные герои оставляют след в реальном городском пространстве.

Для поклонников Человека-паука это не только новый ориентир на карте Нью-Йорка, но возможность увидеть место, связанное с историей персонажа, за которым следят поколение читателей и зрителей.

Как появился Человек-паук

Человек-паук впервые появился на страницах комиксов Marvel в 1962 году. Персонажа создали сценарист Стэн Ли и художник Стив Дитко.

В отличие от многих супергероев, Питер Паркер не родился с удивительными способностями и не происходил из вымышленной внеземной цивилизации. Его история рассказывает об обычном парне, который пытается совмещать личную жизнь, обучение и ответственность за других.

Человек-паук (фото: Getty Images)

Именно эта человеческая сторона героя помогла ему обрести популярность у разных поколений. Человек-паук стал центральным персонажем многочисленных комиксов, мультсериалов и полнометражных фильмов, а его история не раз получала новые интерпретации на экране.