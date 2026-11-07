Новый "Шрек", "Человек-паук" и "Мстители": какие громкие кинопремьеры ожидать в 2027 году

"Ледниковый период: Точка кипения"

Одной из первых крупных премьер станет "Ледниковый период: Точка кипения" (Ice Age: Boiling Point), выход которого запланирован на 5 февраля.

Любимые герои снова отправятся навстречу приключениям, продолжая историю анимационной франшизы, которая уже много лет остается популярной среди зрителей.

К озвучиванию персонажей вернутся Рэй Романо (Мэнни), Джон Легуизамо (Сид), Денис Лири (Диего), Квин Латифа (Элли) и Саймон Пегг (Бак). То есть зрители снова услышат голоса актеров, сопровождавших франшизу в предыдущих частях.

По официальному описанию, новое приключение приведет героев в неизведанные уголки опасного Потерянного мира.

Мультфильм Gatto

5 марта студия Pixar представит оригинальный мультфильм Gatto. Это новая анимационная история, события которой будут разворачиваться в Италии.

В отличие от других фильмов в подборке, это не продолжение уже знакомой франшизы, а новый самостоятельный проект.

В центре сюжета - черный кот по имени Неро, живущий среди венецианских каналов и предрассудков. После многих лет такого существования он начинает задумываться, двигался ли правильным путем. К тому же герой имеет долг перед Рокко - безжалостным предводителем местной кошачьей мафии.

Обстоятельства заставляют Неро завязать неожиданную дружбу, которая может помочь ему обрести собственное предназначение. В то же время на пути кота появляется немало испытаний.

"Звездные войны"

Весной внимание поклонников фантастики будет приковано к вселенной "Звездных войн". 28 мая состоится премьера фильма Star Wars: Starfighter с Райаном Гослингом в главной роли.

Лента расскажет новую историю в рамках культовой кинофраншизы.

По официальному описанию, в центре истории - загадочный путешественник Кейди Оберон, которого сыграет Гослинг. Столкновение с тайнами собственного прошлого вовлечет героя в опасное приключение галактикой, где ему придется встретиться со своей судьбой.

"Человек-паук: За пределами вселенной"

Поклонники анимационной истории о Майлзе Моралесе наконец-то смогут увидеть продолжение фильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную". Третья часть трилогии получила название Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Сюжет продолжит события предыдущего фильма, завершившегося напряженным сюжетным поворотом. Майлз оказался в альтернативной реальности, где встретил свою версию, а его друзья остались далеко от него.

Теперь герою придется найти путь домой. На него охотится Общество пауков во главе с Мигелем О'Гарой, а отношения с бывшими союзниками оказались под угрозой.

Лента должна завершить историю, начатую в 2018 году мультфильмом "Человек-паук: Вокруг вселенной".

"Шрек 5"

Один из самых ожидаемых анимационных релизов года - возвращение зеленого агро Шрека. Пятая часть франшизы станет продолжением истории персонажей, впервые появившихся на больших экранах в 2001 году.

К озвучиванию главных героев вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Ослюк) и Камерон Диас (Фион). Однако в этот раз в истории будет больше внимания уделено следующему поколению сказочной семьи.

К актерскому составу присоединилась Зендея, которая озвучит Фелисию - дочь Шрека и Фионы. Ее братьев Фергюса и Фаркла озвучат Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо соответственно.

"Ледяное сердце 3"

Еще один громкий возврат готовит Disney. Третья часть "Ледяного сердца" продолжит историю сестер Анны и Эльзы, которая началась в 2013 году и стала одной из самых успешных анимационных франшиз студии.

В свои роли вернутся Кристен Белл (Анна), Идина Мензел (Эльза), Джонатан Грофф (Кристоф) и Джош Гад (Олаф).

Стало известно о романтических изменениях в жизни знакомых персонажей: Анна и Кристоф готовятся к свадьбе, а у Олафа появится первое романтическое увлечение - персонаж по имени Саманта.

"Мстители: Судный день"

Завершит год одна из самых масштабных супергеройских премьер - "Мстители: Тайные войны". Фильм станет следующим большим событием киновселенной Marvel после "Мстителей: Судный день" (Avengers: Doomsday), выход которого запланирован на декабрь 2026 года.

Обе фильмы снимают братья Энтони и Джо Руссо, ранее работавшие над "Мстителями: Война бесконечности" и "Мстителями: Завершение".

Название будущего фильма отсылает в известную серию комиксов Marvel Secret Wars. В оригинальной истории 2015 года разные вселенные разрушаются, а из их обломков возникает новый мир - Боевой мир (Battleworld), которым руководит Доктор Дум.

"Еж Соник 4"

Еще одна популярная франшиза получит продолжение - в 2027 году ожидается четвертый фильм о синем еже Сонике. Серия, основанная на видеоиграх компании Sega, сочетает компьютерную анимацию с игровыми сценами и рассказывает о похождениях необычного героя в человеческом мире.

Предыдущие три фильма познакомили зрителей с Соником, его друзьями Тейлзом и Наклзом, а также доктором Роботником, которого сыграл Джим Керри.

Третья часть завершилась новыми сюжетными намеками на будущее франшизы, так что следующий фильм должен продолжить расширение ее вселенной.