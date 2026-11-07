Новий "Шрек", "Людина-павук" та "Месники": які гучні кінопрем'єри очікувати у 2027 році

"Льодовиковий період: Точка кипіння"

Однією з перших великих прем'єр стане "Льодовиковий період: Точка кипіння" (Ice Age: Boiling Point), вихід якого запланований на 5 лютого.

Улюблені герої знову вирушать назустріч пригодам, продовжуючи історію анімаційної франшизи, яка вже багато років залишається популярною серед глядачів.

До озвучування персонажів повернуться Рей Романо (Менні), Джон Легуізамо (Сід), Деніс Лірі (Дієго), Квін Латіфа (Еллі) та Саймон Пегг (Бак). Тобто глядачі знову почують голоси акторів, які супроводжували франшизу в попередніх частинах.

За офіційним описом, нова пригода приведе героїв до незвіданих куточків небезпечного Загубленого світу.

Мультфільм Gatto

5 березня студія Pixar представить оригінальний мультфільм Gatto. Це нова анімаційна історія, події якої розгортатимуться в Італії.

На відміну від інших фільмів у добірці, це не продовження вже знайомої франшизи, а новий самостійний проєкт.

У центрі сюжету - чорний кіт на ім'я Неро, який живе серед венеційських каналів і забобонів. Після багатьох років такого існування він починає замислюватися, чи правильним шляхом рухався. До того ж герой має борг перед Рокко - безжальним ватажком місцевої котячої мафії.

Обставини змушують Неро зав'язати несподівану дружбу, яка може допомогти йому знайти власне призначення. Водночас на шляху кота постає чимало випробувань.

"Зоряні війни"

Навесні увага шанувальників фантастики буде прикута до всесвіту "Зоряних війн". 28 травня відбудеться прем'єра фільму Star Wars: Starfighter із Раяном Гослінгом у головній ролі.

Стрічка розповість нову історію в межах культової кінофраншизи.

За офіційним описом, у центрі історії - загадковий мандрівник Кейді Оберон, якого зіграє Гослінг. Зіткнення з таємницями власного минулого втягне героя в небезпечну пригоду галактикою, де йому доведеться зустрітися зі своєю долею.

"Людина-павук: За межами всесвіту"

Шанувальники анімаційної історії про Майлза Моралеса нарешті зможуть побачити продовження фільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт". Третя частина трилогії отримала назву Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Сюжет продовжить події попереднього фільму, який завершився напруженим сюжетним поворотом. Майлз опинився в альтернативній реальності, де зустрів власну версію, а його друзі залишилися далеко від нього.

Тепер герою доведеться знайти шлях додому. На нього полює Товариство павуків на чолі з Мігелем О'Гарою, а стосунки з колишніми союзниками опинилися під загрозою.

Стрічка має завершити історію, розпочату у 2018 році мультфільмом "Людина-павук: Навколо всесвіту".

"Шрек 5"

Один із найочікуваніших анімаційних релізів року - повернення зеленого огра Шрека. П'ята частина франшизи стане продовженням історії персонажів, які вперше з'явилися на великих екранах у 2001 році.

До озвучування головних героїв повернуться Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Віслюк) і Камерон Діас (Фіона). Однак цього разу в історії буде більше уваги приділено наступному поколінню казкової родини.

До акторського складу приєдналася Зендея, яка озвучить Фелісію - доньку Шрека та Фіони. Її братів Фергюса та Фаркла озвучать Марчелло Ернандес і Скайлер Джізондо відповідно.

"Крижане серце 3"

Ще одне гучне повернення готує Disney. Третя частина "Крижаного серця" продовжить історію сестер Анни та Ельзи, яка розпочалася у 2013 році й стала однією з найуспішніших анімаційних франшиз студії.

До своїх ролей повернуться Крістен Белл (Анна), Ідіна Мензел (Ельза), Джонатан Ґрофф (Крістоф) і Джош Ґад (Олаф).

Стало відомо про романтичні зміни в житті знайомих персонажів: Анна та Крістоф готуються до весілля, а в Олафа з'явиться перше романтичне захоплення - персонаж на ім'я Саманта.

"Месники: Судний день"

Завершить рік одна з наймасштабніших супергеройських прем'єр - "Месники: Таємні війни". Фільм стане наступною великою подією кіновсесвіту Marvel після "Месників: Судний день" (Avengers: Doomsday), вихід якого запланований на грудень 2026 року.

Обидві стрічки знімають брати Ентоні та Джо Руссо, які раніше працювали над "Месниками: Війна нескінченності" та "Месниками: Завершення".

Назва майбутнього фільму відсилає до відомої серії коміксів Marvel Secret Wars. В оригінальній історії 2015 року різні всесвіти руйнуються, а з їхніх уламків виникає новий світ - Бойовий світ (Battleworld), яким керує Доктор Дум.

"Їжак Сонік 4"

Ще одна популярна франшиза отримає продовження - у 2027 році очікується четвертий фільм про синього їжака Соніка. Серія, заснована на відеоіграх компанії Sega, поєднує комп'ютерну анімацію з ігровими сценами та розповідає про пригоди незвичайного героя в людському світі.

Попередні три фільми познайомили глядачів із Соніком, його друзями Тейлзом і Наклзом, а також доктором Роботніком, якого зіграв Джим Керрі.

Третя частина завершилася новими сюжетними натяками на майбутнє франшизи, тож наступний фільм має продовжити розширення її всесвіту.