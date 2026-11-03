Нив Кэмпбелл возвращается к франшизе "Крик": что известно о восьмом фильме

Что сказала Нив Кэмпбелл о возвращении к франшизе "Крик"

Актриса в комментарии AP дала понять, что снова окажется в водовороте опасностей из-за убийц в масках Призрака.

Во время разговора журналисты спросили ее о будущих проектах. Среди них Нив назвала и восьмую часть "Крика".

"Крик 8" также находится в работе", - сказала она.

Впрочем, больше рассказать о предстоящем фильме она не смогла.

"Вы же знаете, что я не могу ничего рассказать о "Крик 8". Я буду в нем", - с юмором отметила она.

Нив Кэмпбелл в ленте "Крик 7" (кадр из фильма)

Каким был "Крик 7"

В седьмой части ленты Сидни пытается оставить ужасы позади и построить спокойную семейную жизнь вместе с мужем Марком и детьми.

Однако все меняется, когда появляется новый убийца в маске Призрака. На этот раз его главной мишенью становится старшая дочь Сидни – Тейтум (Изабель Мэй).

Сидни вынуждена снова противостоять опасности, чтобы защитить семью. Здесь ей на помощь приходит журналистка Гейл Уэзерс, которую воплотила Кортни Кокс.

"Крик 7" вышел в 2025 году и установил рекорд франшизы по стартовому сбору, заработав 97,2 миллиона долларов в мировом прокате.

В общей сложности фильм собрал 208 миллионов долларов при бюджете в 45 миллионов. Это сделало его самой кассовой частью серии.

После таких результатов студии Spyglass Media и Paramount Pictures приступили к разработке восьмого фильма. В то же время подробности сюжета пока не известны.



Напомним, Кэмпбелл сыграла Сидни Прескотт в шести фильмах франшизы. В 2023 году актриса не появилась в шестой части из-за спора по поводу гонорара.

В 2022 году она объяснила, что предложенная сумма не соответствовала вкладу, который она внесла в развитие франшизы.