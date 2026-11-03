Нів Кемпбелл повертається до франшизи "Крик": що відомо про восьмий фільм

Що сказала Нів Кемпбелл про повернення до франшизи "Крик"

Акторка в коментарі AP дала зрозуміти, що знову опиниться у вирі небезпек через убивць в масках Примари.

Під час розмови журналісти запитали її про майбутні проєкти. Серед них Нів назвала і восьму частину "Крику".

"Крик 8" також перебуває в роботі", - сказала вона.

Втім, більше розповісти про майбутній фільм вона не змогла.

"Ви ж знаєте, що я не можу нічого розповісти про "Крик 8". Я буду в ньому", - з гумором зазначила вона.

Нів Кемпбелл у стрічці "Крик 7" (кадр з фільму)

Яким був "Крик 7"

У сьомій частині стрічки Сідні намагається залишити жахи минулого позаду та побудувати спокійне сімейне життя разом із чоловіком Марком та дітьми.

Однак усе змінюється, коли з'являється новий убивця в масці Примари. Цього разу його головною мішенню стає старша донька Сідні - Тейтум (Ізабель Мей).

Сідні змушена знову протистояти небезпеці, щоб захистити родину. Тут їй на допомогу приходить журналістка Ґейл Везерс, яку втілила Кортні Кокс.

"Крик 7" вийшов у 2025 році та встановив рекорд франшизи за стартовими зборами, заробивши 97,2 мільйона доларів у світовому прокаті.

Загалом фільм зібрав 208 мільйонів доларів при бюджеті в 45 мільйонів. Це зробило його найкасовішою частиною серії.

Після таких результатів студії Spyglass Media та Paramount Pictures розпочали розробку восьмого фільму. Водночас подробиці сюжету наразі не відомі.



Нагадаємо, Кемпбелл зіграла Сідні Прескотт у шести фільмах франшизи. У 2023 році акторка не з'явилася у шостій частині через суперечку щодо гонорару.

У 2022 році вона пояснила, що запропонована сума не відповідала внеску, який вона зробила у розвиток франшизи.