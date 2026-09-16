Netflix показал первые кадры новой "Гордости и предубеждения" и назвал дату премьеры

Кто сыграл семью Беннетов

Главные роли в новой версии классической истории исполнили Эмма Коррин и Джек Лоуден. Актриса, известная по роли принцессы Дианы в "Короне", сыграла Элизабет Беннет.

Первые кадры позволяют увидеть героев в костюмах эпохи и оценить атмосферу будущего сериала.

В актерский состав также вошли известные британские и ирландские актеры. Оливия Колман сыграла миссис Беннет, мать пятерых дочерей, а Руфус Сьюэлл - мистера Беннета.

Старшую дочь Джейн Беннет сыграла Фрея Мэйвор, тогда как Эмма Коррин исполнила роль Элизабет. Младших сестер сыграли Риа Норвуд (Лидия), Гоупи Периш (Мэри) и Голли Эйвери (Китти). Для Пэриш и Эйвери это экранные дебюты.

Мужскую часть истории представили Дэрил Маккормак в роли мистера Бингли, Луи Партридж в роли Джорджа Викхэма и Джейми Деметриу в образе мистера Коллинза.

Кадры из "Гордость и предубеждения" (фото: netflix.com)

Что известно о проекте

Netflix описывает проект как классическую и близкую оригинальному роману адаптацию. В то же время создатели обещают добавить собственные творческие акценты к знакомой истории об Элизабет Беннет, мистере Дарси, любви, семье и социальных ожиданиях.

Для сценаристки Долли Олдертон эта история стала возможностью по-новому обратиться к роману, впервые вышедшему в 1813 году. Netflix отмечает, что сериал должен познакомить с классикой.

Кадры из "Гордость и предубеждения" (фото: netflix.com)