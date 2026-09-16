Netflix показав перші кадри нової "Гордості і упередження" та назвав дату прем’єри

Хто зіграв родину Беннетів

Головні ролі в новій версії класичної історії виконали Емма Коррін та Джек Лоуден. Акторка, відома за роллю принцеси Діани в "Короні", зіграла Елізабет Беннет.

Перші кадри вже дозволяють побачити героїв у костюмах епохи та оцінити атмосферу майбутнього серіалу.

До акторського складу також увійшли відомі британські та ірландські актори. Олівія Колман зіграла місіс Беннет, матір п’ятьох дочок, а Руфус Сьюелл - містера Беннета.

Старшу доньку Джейн Беннет зіграла Фрея Мейвор, тоді як Емма Коррін виконала роль Елізабет. Молодших сестер зіграли Ріа Норвуд (Лідія), Гоупі Періш (Мері) та Голлі Ейвері (Кітті). Для Періш та Ейвері це екранні дебюти.

Чоловічу частину історії представили Деріл Маккормак у ролі містера Бінглі, Луї Партрідж у ролі Джорджа Вікхема та Джеймі Деметріу в образі містера Коллінза.

Кадри з "Гордість і упередження" (фото: netflix.com)

Що відомо про проєкт

Netflix описує проєкт як класичну та близьку до оригінального роману адаптацію. Водночас творці обіцяють додати власні творчі акценти до знайомої історії про Елізабет Беннет, містера Дарсі, кохання, сім'ю та соціальні очікування.

Для сценаристки Доллі Олдертон ця історія стала можливістю по-новому звернутися до роману, який уперше вийшов друком у 1813 році. Netflix наголошує, що серіал має познайомити з класикою.

Кадри з "Гордість і упередження" (фото: netflix.com)