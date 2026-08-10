Netflix поселил человека в билборде. Зачем?

Комната на высоте девяти метров

Билборд расположен на перекрестке бульвара Сансет и Сельма-авеню в Голливуде. Комнату обустроили как обычную гостиную: здесь есть диван, книжные полки, комнатные растения, красные шторы и даже кондиционер. Все это - примерно в девяти метрах над землей.

Имя мужчины, "живущего" внутри, Netflix не раскрывает. Он ходит по комнате в халате и синих пижамных штанах, пьет кофе, рассматривает прохожих в бинокль и время от времени выглядывает в окно.

Общаться с людьми внизу он может с помощью маркерной доски. На ней появляются разные сообщения, в частности фраза "Я застрял".

Рядом с комнатой разместили надпись: "Как долго вы можете выживать?"

Именно этот вопрос отсылает к сюжету нового фильма Netflix.

Что это за фильм

"Последний дом" вышел на Netflix 7 августа. В центре сюжета - семья из четырех человек, которая оказывается запертой в собственном доме.

Они не могут выйти наружу, связь с внешним миром постепенно исчезает, а за пределами дома их ждут неизвестные силы. Между тем, запасы, необходимые для выживания, быстро заканчиваются.

Рекламная кампания Netflix буквально переносит эту идею в реальный город: вместо трейлера зрители получили человека, который якобы сам оказался в ловушке - прямо посреди Голливуда.