Netflix оселив людину в білборді. Навіщо?

Кімната на висоті дев’яти метрів

Білборд розташований на перехресті бульвару Сансет та Сельма-авеню в Голлівуді. Кімнату облаштували як звичайну вітальню: тут є диван, книжкові полиці, кімнатні рослини, червоні штори та навіть кондиціонер. Усе це - приблизно за дев’ять метрів над землею.

Ім’я чоловіка, який "живе" всередині, Netflix не розкриває. Він ходить кімнатою у халаті та синіх піжамних штанах, п’є каву, розглядає перехожих у бінокль і час від часу визирає у вікно.

Спілкуватися з людьми внизу він може за допомогою маркерної дошки. На ній з’являються різні повідомлення, зокрема фраза "Я застряг".

Поруч із кімнатою розмістили напис: "Як довго ви зможете виживати?"

Саме це питання відсилає до сюжету нового фільму Netflix.

Що це за фільм

"Останній дім" вийшов на Netflix 7 серпня. У центрі сюжету - родина з чотирьох людей, яка опиняється замкненою у власному будинку.

Вони не можуть вийти назовні, зв’язок із зовнішнім світом поступово зникає, а за межами будинку на них чекають невідомі сили. Тим часом запаси, необхідні для виживання, швидко закінчуються.

Рекламна кампанія Netflix буквально переносить цю ідею в реальне місто: замість трейлера глядачі отримали людину, яка нібито сама опинилася в пастці — просто посеред Голлівуду.