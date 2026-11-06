Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел": первый тизер и неожиданные подробности сюжета

Что известно о новом сериале "Other Worlds"

Анонс состоялся 6 ноября 2026 года, в так называемый День "Очень странных дел". Именно в этот день по сюжету оригинального сериала исчез Уилл Байерс, что и стало началом загадочных событий в Хокинсе.

Новый проект перенесет зрителей в 1955 год почти за три десятилетия до событий оригинального шоу.

Причем в этот раз история будет разворачиваться не в Гокинсе, а в городе Марион, штат Невада.

Таким образом, "Other Worlds" станет приквелом не только основного сериала, но и театральной постановки "Stranger Things: The First Shadow", посвященной прошлому Генри Крила, будущего Векны.

Создатели пока не раскрывают основной сюжет, однако обещают совершенно новых персонажей, опасных антагонистов и тайны, которые расширят знакомую зрителям вселенную.

"Мы мечтали об Other Worlds много лет, и видеть, как эта идея становится реальностью, невероятно волнующе.

Это те же "Удивительные чудеса", но в то же время что-то совершенно новое: другое место действия, новые герои и злодеи", - рассказали братья Мэтт и Росс Даффери.

Netflix показал первый тизер приквела

Вместе с анонсом платформа обнародовала краткий тизер предстоящего сериала.

В ролике показывают заброшенный велосипед с магнитофоном, из которого звучит песня "Sh-Boom" группы The Chords.

Камера постепенно поднимается к пасмурному ночному небу, где появляется загадочное свечение.

На экране также появляются дата и место действия: 19 апреля 1955 года, Марион, штат Невада.

Интересно, что композиция "Sh-Boom" уже звучала в пятом сезоне "Странных дел", в частности в сцене, связанной с воспоминаниями Генри Крила.

Эта деталь может намекать на связь новой истории с происхождением одного из самых опасных антагонистов оригинального сериала.

Кто будет работать над приквелом "Очень странных дел"

К созданию "Other Worlds" вернутся авторы оригинального шоу Мэтта и Росс Дафферы.

Шоуранершей и сценаристкой станет Кейт Трефри, которая работала над "Удивительными чудесами" еще со второго сезона, а также написала театральную постановку "The First Shadow".

Режиссером первых трех эпизодов назначили Джо Райта, известного по фильмам "Гордость и предубеждения", "Искупление" и "Темные времена".

Среди исполнительных продюсеров также Шон Леви, ранее работавший над оригинальным сериалом.

Съемки нового шоу будут проходить в штате Нью-Мексико.

В то же время актерский состав пока остается загадкой. По словам братьев Дафферов, следующим этапом производства станет кастинг.

Когда выйдет приквел "Странных дел"

Премьера "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" запланирована на 2028 год. Точную дату выхода Netflix пока не объявил.

Новый проект станет еще одним расширением популярной франшизы по завершении основного сериала в 2025 году.

Ранее Netflix также выпустил анимационный спиноф "Stranger Things: Tales From '85", события которого разворачиваются между вторым и третьим сезонами оригинального шоу.

Однако в отличие от анимационного проекта, новый приквел будет иметь живых актеров и будет рассказывать самостоятельную историю, которая откроет еще одну страницу загадочного мира "Странных дел".