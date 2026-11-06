Netflix анонсував приквел "Дивних див": перший тизер і несподівані подробиці сюжету

Що відомо про новий серіал "Other Worlds"

Анонс відбувся 6 листопада 2026 року, у так званий День "Дивних див". Саме цього дня за сюжетом оригінального серіалу зник Вілл Баєрс, що й стало початком загадкових подій у Гокінсі.

Новий проєкт перенесе глядачів у 1955 рік, майже за три десятиліття до подій оригінального шоу.

Причому цього разу історія розгортатиметься не в Гокінсі, а в місті Маріон, штат Невада.

Таким чином, "Other Worlds" стане приквелом не лише основного серіалу, а й театральної постановки "Stranger Things: The First Shadow", присвяченої минулому Генрі Кріла, майбутнього Векни.

Творці поки не розкривають основний сюжет, проте обіцяють абсолютно нових персонажів, небезпечних антагоністів і таємниці, які розширять знайомий глядачам всесвіт.

"Ми мріяли про Other Worlds багато років, і бачити, як ця ідея стає реальністю, неймовірно хвилююче.

Це ті самі "Дивні дива", але водночас щось абсолютно нове: інше місце дії, нові герої та лиходії", - розповіли брати Метт і Росс Даффери.

Netflix показав перший тизер приквелу

Разом з анонсом платформа оприлюднила короткий тизер майбутнього серіалу.

У ролику показують покинутий велосипед із магнітофоном, з якого лунає пісня "Sh-Boom" гурту The Chords.

Камера поступово підіймається до похмурого нічного неба, де з'являється загадкове світіння.

На екрані також виникають дата та місце дії: 19 квітня 1955 року, Маріон, штат Невада.

Цікаво, що композиція "Sh-Boom" уже звучала в п'ятому сезоні "Дивних див", зокрема у сцені, пов'язаній зі спогадами Генрі Кріла.

Ця деталь може натякати на зв'язок нової історії з походженням одного з найнебезпечніших антагоністів оригінального серіалу.

Хто працюватиме над приквелом "Дивних див"

До створення "Other Worlds" повернуться автори оригінального шоу Метт і Росс Даффери.

Шоуранеркою та сценаристкою стане Кейт Трефрі, яка працювала над "Дивними дивами" ще з другого сезону, а також написала театральну постановку "The First Shadow".

Режисером перших трьох епізодів призначили Джо Райта, відомого за фільмами "Гордість і упередження", "Спокута" та "Темні часи".

Серед виконавчих продюсерів також Шон Леві, який раніше працював над оригінальним серіалом.

Зйомки нового шоу відбуватимуться у штаті Нью-Мексико.

Водночас акторський склад поки залишається загадкою. За словами братів Дафферів, наступним етапом виробництва стане кастинг.

Коли вийде приквел "Дивних див"

Прем'єру "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" заплановано на 2028 рік. Точну дату виходу Netflix поки не оголосив.

Новий проєкт стане ще одним розширенням популярної франшизи після завершення основного серіалу у 2025 році.

Раніше Netflix також випустив анімаційний спіноф "Stranger Things: Tales From '85", події якого розгортаються між другим і третім сезонами оригінального шоу.

Однак на відміну від анімаційного проєкту, новий приквел матиме живих акторів і розповідатиме самостійну історію, яка відкриє ще одну сторінку загадкового світу "Дивних див".