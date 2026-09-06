Самые яркие арт-объекты на Burning Man 2026: машина-мутант, Эйфелева башня и не только

Что известно о Burning Man 2026

Каждый год участники буквально с нуля создают посреди пустыни временный город. Его планировка напоминает циферблат - от центральной фигуры Man расходятся радиальные проспекты, а вокруг располагаются изогнутые улицы и лагеря.

Подготовка к фестивалю начинается задолго до приезда большинства посетителей. Команды прокладывают дороги, обустраивают въезды, строят лагеря, служебные зоны и масштабные артобъекты. После завершения Burning Man "город" демонтируют, а пустыня возвращается к своему первоначальному виду.

Нынешний фестиваль продлится до 7 сентября, а его тема - Axis Mund, посвященная взаимосвязи людей, природы и сообществ.

Самые яркие инсталляции фестиваля

Одной из главных особенностей Burning Man традиционно остаются масштабные артинсталляции. В этом году среди них - огромный металлический осьминог, причудливые конструкции и Eiffela Broken Dream - масштабная интерпретация разрушенной Эйфелевой башни французского художника Филиппа Мандрьона.

Особое место занимает центральная конструкция The Man - антропоморфная фигура, вокруг которой выстраивается город. Ее сожжение является одной из главных церемоний фестиваля.

Не менее интересной оказалась скульптура высотой около 7 метров, выполненная в форме человеческой головы. Инсталляция была создана американской художницей Газель Дасти и посвящена Зарвану - древнеперскому божеству, связанному с понятием бесконечного времени.

Еще одним знаковым объектом стал Temple of the Moon. Над дизайном этой масштабной деревянной конструкции работал американский художник Джеймс Гверцман в команде с архитектором Энни Локк Шерер.

Ее дизайн вдохновлен "королевой ночи" - цветком кактуса Epiphyllum oxypetalum, который расцветает только раз в год ночью, а до рассвета увядает. Именно эта кратковременная красота стала основой концепции храма, символизирующего быстротечность и цикличность жизни.

Также внимание привлек артобъект El Pulpo Mecánico - гигантская машина-мутант в форме осьминога, созданная художником Дуэйном Флетмом. Причудливую конструкцию собрали из металлолома, старых автозапчастей и разнообразной кухонной утвари.

Ночью инсталляция будто оживает - ее глаза двигаются, щупальца шевелятся, а из головы и концов вырывается пламя.