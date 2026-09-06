Найяскравіші артоб'єкти на Burning Man 2026: машина-мутант, Ейфелева вежа і не тільки

Що відомо про Burning Man 2026

Щороку учасники буквально з нуля створюють посеред пустелі тимчасове місто. Його планування нагадує циферблат - від центральної фігури Man розходяться радіальні проспекти, а навколо розташовуються вигнуті вулиці та табори.

Підготовка до фестивалю починається задовго до приїзду більшості відвідувачів. Команди прокладають дороги, облаштовують в'їзди, будують табори, службові зони та масштабні артоб'єкти. Після завершення Burning Man "місто" демонтують, а пустеля повертається до свого первісного вигляду.

Цьогорічний фестиваль триватиме до 7 вересня, а його тема - Axis Mundi, що присвячена взаємозв'язку людей, природи та спільнот.

Найяскравіші інсталяції фестивалю

Однією з головних особливостей Burning Man традиційно залишаються масштабні артінсталяції. Цьогоріч серед них - величезний металевий восьминіг, химерні конструкції та Eiffela Broken Dream - масштабна інтерпретація зруйнованої Ейфелевої вежі французького художника Філіпа Мандрьона.

Особливе місце займає центральна конструкція The Man - антропоморфна фігура, навколо якої вибудовується місто. Її спалення є однією з головних церемоній фестивалю.

Не менш цікавою виявилася скульптура заввишки близько 7 метрів, яка виконана у формі людської голови. Інсталяція була створена американською художницею Газель Дасті та присвячена Зарвану - давньоперському божеству, пов'язаному з поняттям нескінченного часу.



Ще одним знаковим об'єктом став Temple of the Moon. Над дизайном цієї масштабної дерев'яної конструкції працював американський художник Джеймс Гверцман в команді з архітекторкою Енні Локк Шерер.

Її дизайн натхненний "королевою ночі" - квіткою кактуса Epiphyllum oxypetalum, яка розквітає лише раз на рік уночі, а до світанку в'яне. Саме ця короткочасна краса стала основою концепції храму, який символізує швидкоплинність і циклічність життя.

Також увагу привернув артоб’єкт El Pulpo Mecánico - гігантська машина-мутант у формі восьминога, створена художником Дуейном Флетмо. Химерну конструкцію зібрали з металобрухту, старих автозапчастин і різноманітного кухонного начиння.

Вночі інсталяція ніби оживає - її очі рухаються, щупальця ворушаться, а з голови та кінців виривається полум'я.