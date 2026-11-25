Надпись с датой 1011: в Софии Киевской впервые за 50 лет открыли древние росписи
В Софийском соборе в Киеве впервые за более чем 50 лет открыли ранее скрытую монументальную живопись XVII-XVIII веков. Реставраторы также раскрыли часть древней посвященной надписи, в которой упоминается 1011 год как дата закладки собора.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Министерство культуры Украины.
Открыли три композиции
Проект реализовали специалисты Национального заповедника "София Киевская" при грантовой поддержке ЮНЕСКО.
Из-под более поздних наслоений удалось открыть три композиции, ранее недоступные для посетителей. Среди них - "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня" и "Воскресение Господне".
О результатах работы рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
По ее словам, реставраторы вернули к обзору важные части монументального ансамбля собора, долго остававшиеся скрытыми.
Кроме росписей, специалисты представили фрагмент посвященной надписи времен Могилянского возрождения. В нем сохранилось упоминание о 1011 году - дате закладки Софийского собора.
Важная историческая достопримечательность
Эта надпись является важным свидетельством истории памятника и его восприятия в разные исторические периоды. Он относится к культурному слою, сформированному в эпоху Могилянского возрождения, когда Софию Киевскую переосмысливали и обновляли.
Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил работу команды заповедника и отметил важность последовательной реставрации памятника.
По его словам, восстановление ранее закрытых частей росписей явилось результатом системной работы специалистов.
В Министерстве культуры также подчеркнули, что живопись XVII-XIX веков является неотъемлемой частью художественной истории Софии Киевской. Эти работы дополняли средневековый образ собора и формировали его неповторимый интерьер на протяжении следующих веков.