Відкрили три композиції

Проєкт реалізували фахівці Національного заповідника "Софія Київська" за грантової підтримки ЮНЕСКО.

З-під пізніших нашарувань вдалося відкрити три композиції, які раніше були недоступні для відвідувачів. Серед них - "Жони-мироносиці біля Гробу Господнього", "Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього" та "Воскресіння Господнє".

Сцена із сюжету "Воскресіння Господнє" (фото: Укрінформ / Андрій Горб)

Про результати роботи розповіла генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

За її словами, реставратори повернули до огляду важливі частини монументального ансамблю собору, які тривалий час залишалися прихованими.

Результат реставрації (фото: Укрінформ / Андрій Горб)

Окрім розписів, фахівці представили фрагмент присвятного напису доби Могилянського відродження. У ньому збереглася згадка про 1011 рік - дату закладання Софійського собору.

Сцена "Жони-мироносиці біля Гробу Господнього" (фото: Укрінформ / Андрій Горб)

Важлива історична пам'ятка

Цей напис є важливим свідченням історії пам'ятки та її сприйняття в різні історичні періоди. Він належить до культурного шару, сформованого в добу Могилянського відродження, коли Софію Київську переосмислювали та оновлювали.

Реставраційні роботи в Софійському соборі в Києві (фото: Укрінформ / Андрій Горб)

Перший заступник міністра культури Іван Вербицький відзначив роботу команди заповідника та наголосив на важливості послідовної реставрації пам'ятки.

За його словами, відновлення раніше закритих частин розписів стало результатом системної роботи фахівців.

Прихований живопис на стінах Софійського собору (фото: Укрінформ / Андрій Горб)

У Міністерстві культури також підкреслили, що живопис XVII-XIX століть є невіддільною частиною мистецької історії Софії Київської. Ці роботи доповнювали середньовічний образ собору та формували його неповторний інтер'єр упродовж наступних століть.