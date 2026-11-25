В Софийском соборе в Киеве впервые за более чем 50 лет открыли ранее скрытую монументальную живопись XVII-XVIII веков. Реставраторы также раскрыли часть древней посвященной надписи, в которой упоминается 1011 год как дата закладки собора.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Министерство культуры Украины .

Открыли три композиции

Проект реализовали специалисты Национального заповедника "София Киевская" при грантовой поддержке ЮНЕСКО.

Из-под более поздних наслоений удалось открыть три композиции, ранее недоступные для посетителей. Среди них - "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня" и "Воскресение Господне".

Сцена из сюжета "Воскресение Господне" (фото: Укринформ / Андрей Горб)

О результатах работы рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

По ее словам, реставраторы вернули к обзору важные части монументального ансамбля собора, долго остававшиеся скрытыми.

Результат реставрации (фото: Укринформ/Андрей Горб)

Кроме росписей, специалисты представили фрагмент посвященной надписи времен Могилянского возрождения. В нем сохранилось упоминание о 1011 году - дате закладки Софийского собора.

Сцена "Жены-мироносицы у Гроба Господня" (фото: Укринформ / Андрей Горб)

Важная историческая достопримечательность

Эта надпись является важным свидетельством истории памятника и его восприятия в разные исторические периоды. Он относится к культурному слою, сформированному в эпоху Могилянского возрождения, когда Софию Киевскую переосмысливали и обновляли.

Реставрационные работы в Софийском соборе в Киеве (фото: Укринформ / Андрей Горб)

Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил работу команды заповедника и отметил важность последовательной реставрации памятника.

По его словам, восстановление ранее закрытых частей росписей явилось результатом системной работы специалистов.

Скрытая живопись на стенах Софийского собора (фото: Укринформ / Андрей Горб)

В Министерстве культуры также подчеркнули, что живопись XVII-XIX веков является неотъемлемой частью художественной истории Софии Киевской. Эти работы дополняли средневековый образ собора и формировали его неповторимый интерьер на протяжении следующих веков.