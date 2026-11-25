Что известно о победительнице

Для Пуэрто-Рико это уже шестая победа в истории конкурса и первая за последние 20 лет. В последний раз представительница страны завоевала титул в 2006 году - тогда корону получила Зулейка Ривера.

Дженнифер Баррето (фото: instagram.com/jenniferbarretopr/tagged)

В этом году в конкурсе приняли участие 116 представительниц из разных стран мира. В пятерку финалисток также вошли участницы из Доминиканской Республики, Венесуэлы, Филиппин и Новой Зеландии.

Первой вицемис стала Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики, второй - Клара Вегас из Венесуэлы. Третье место заняла Беа Миллан-Виндорски из Филиппин, четвертое - Джорджия Ваддингтон из Новой Зеландии.

Нынешняя победительница Дженнифер Баррето также вошла в историю конкурса еще и благодаря тому, что стала первой замужней женщиной и матерью, получившей титул Miss Universe.

Правила, позволяющие участвовать в конкурсе женщинам с детьми и состоящим в браке, ввели в 2023 году.

Какое место заняла Украина

Украину на Miss Universe 2026 представляла Анна Никонова. Она прошла в топ-30 благодаря зрительскому голосованию, однако не смогла попасть в следующий этап - топ-12.

Участие Анны Никоновой стало возможностью представить Украину на международной сцене Miss Universe, где конкурсантки демонстрируют не только внешность, но и национальную культуру, личные истории и собственные социальные инициативы.

Выход в тридцатку лучших стал результатом зрительской поддержки и одним из заметных достижений украинской делегации на конкурсе этого года.