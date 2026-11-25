Що відомо про переможницю

Для Пуерто-Рико це вже шоста перемога в історії конкурсу та перша за останні 20 років. Востаннє представниця країни здобувала титул у 2006 році - тоді корону отримала Зулейка Рівера.

Дженніфер Баррето (фото: instagram.com/jenniferbarretopr/tagged)

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 116 представниць з різних країн світу. До п'ятірки фіналісток також увійшли учасниці з Домініканської Республіки, Венесуели, Філіппін та Нової Зеландії.

Першою віцеміс стала Мелісса Нуньєс із Домініканської Республіки, другою - Клара Вегас із Венесуели. Третє місце посіла Беа Міллан-Віндорскі з Філіппін, четверте - Джорджія Ваддінгтон із Нової Зеландії.

Цьогорічна переможниця Дженніфер Баррето також увійшла в історію конкурсу ще й завдяки тому, що стала першою заміжньою жінкою та матір'ю, яка здобула титул Miss Universe.

Правила, що дозволяють брати участь у конкурсі жінкам із дітьми та тим, хто перебуває у шлюбі, запровадили у 2023 році.

Яке місце посіла Україна

Україну на Miss Universe 2026 представляла Анна Ніконова. Вона пройшла до топ-30 завдяки глядацькому голосуванню, однак не змогла потрапити до наступного етапу - топ-12.

Участь Анни Ніконової стала нагодою представити Україну на міжнародній сцені Miss Universe, де конкурсантки демонструють не лише зовнішність, а й національну культуру, особисті історії та власні соціальні ініціативи.

Вихід до тридцятки найкращих став результатом глядацької підтримки та одним із помітних досягнень української делегації на цьогорічному конкурсі.