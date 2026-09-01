Maneskin воссоединятся впервые за длительное время: группа выступит на Sanremo 2027

Когда состоится фестиваль

На сцену Teatro Ariston должны вернуться все четверо участников Maneskin - Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торкио. Итальянские медиа называют будущее появление группы воссоединением, хотя конкретный формат выступления пока не раскрывают.

Для Maneskin это особенно символическое возвращение. Именно на сцене Ariston в 2021 году группа одержала победу на Sanremo с песней Zitti e buoni, после чего представила Италию на "Евровидении" и победила и там. Этот триумф стал началом их международного прорыва.

Sanremo 2027 состоится с 16 по 20 февраля, а ведущим фестиваля станет Стефано Де Мартино, а среди соведущих будет Дуа Липа.

Maneskin выступят на сцене фестиваля Sanremo 2027 (фото: instagram.com/maneskin.fanclubdenmark)

Последний совместный период Maneskin пришелся на 2024 год, после чего участники сосредоточились на сольных проектах. Их появление в Сан-Ремо станет первым общим появлением группы за длительное время.