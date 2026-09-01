Maneskin возз’єднаються вперше за тривалий час: гурт виступить на Sanremo 2027

Коли відбудеться фестиваль

На сцену Teatro Ariston мають повернутися всі четверо учасників Maneskin - Даміано Давід, Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджі та Ітан Торкіо. Італійські медіа називають майбутню появу гурту возз’єднанням, хоча конкретний формат виступу поки не розкривають.

Для Maneskin це особливо символічне повернення. Саме на сцені Ariston у 2021 році гурт здобув перемогу на Sanremo з піснею Zitti e buoni, після чого представив Італію на "Євробаченні" та переміг і там. Цей тріумф став початком їхнього міжнародного прориву.

Sanremo 2027 відбудеться з 16 до 20 лютого, а ведучим фестивалю стане Стефано Де Мартіно, а серед співведучих буде Дуа Ліпа.

Maneskin виступлять на сцені фестивалю Sanremo 2027 (фото: instagram.com/maneskin.fanclubdenmark)

Останній спільний період Maneskin припав на 2024 рік, після чого учасники зосередилися на сольних проєктах. Тож їхня поява в Сан-Ремо стане першою спільною появою гурту за тривалий час.