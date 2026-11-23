Что известно о перезапуске "Один дома"

20 ноября стало известно о начале работы над новым рождественским фильмом. К разработке сценария подключились комик Сет Роген, режиссер Эван Голдберг и сам Калкин.

Пока неизвестно, каким будет сюжет и кто из знакомых актеров появится в ленте.

По информации Deadline, звезда первых двух частей еще летом обсуждал франшизу на фоне слухов о его возвращении. У него были мысли о том, как могла бы сложиться жизнь Кевина в старшем и более мудром возрасте.

Сам актер подтвердил работу над новым фильмом "Сам дома" у себя в Instagram, опубликовав соответствующую новость и лаконичную подпись.

"Это правда", - написал он.

Что думает режиссер оригинала

Крис Коламбус, работавший над первыми двумя фильмами, ранее признавался, что представлял воссоединение оригинального актерского состава. Однако все изменилось после смерти Кэтрин О'Хары. По его мнению, любое возвращение будет чрезвычайно сложным без мамы Кевина.

"Кэтрин, как я всегда говорил, - это 50% "Сам дома". Есть инь и янь "Один дома" - Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин. Без этих двух в фильме его не существует, ведь именно они создают его эмоциональный центр", - объяснил он.

Коламбус также отметил, что важную роль в успехе оригинальной ленты сыграли Джо Пеши и Дэниел Стерн, воплотившие грабителей Гарри и Марва.

По его мнению, их комедийная химия была уникальной и повторить ее в следующих частях не удалось.

Дэниел Стерн и Джош Пеши (кадр из фильма)

Своими мыслями Коламбус поделился незадолго до появления новости о сиквеле. По данным источников, он не знал, что проект находится в стадии разработки.

Напомним, ранее Маколей Калкин снова сыграл Кевинау в рекламе McDonald's.