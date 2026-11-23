Що відомо про перезапуск "Сам удома"

20 листопада стало відомо про початок роботи над новим різдвяним фільмом. До розробки сценарію долучилися комік Сет Роген, режисер Еван Голдберг та сам Калкін.

Поки що невідомо, яким буде сюжет та хто зі знайомих акторів з'явиться у стрічці.

За інформацією Deadline, зірка перших двох частин ще влітку обговорював франшизу на тлі чуток про його повернення. У нього були думки про те, як могло б скластися життя Кевіна у старшому та мудрішому віці.

Сам актор підтвердив роботу над новим фільмом "Сам удома" у себе в Instagram, опублікувавши відповідну новину та лаконічний підпис.

"Це правда", - написав він.

Що думає режисер оригіналу

Кріс Коламбус, який працював над першими двома фільмами, раніше зізнавався, що уявляв возз'єднання оригінального акторського складу. Втім, усе змінилося після смерті Кетрін О'Гари. На його думку, будь-яке повернення буде надзвичайно складним без мами Кевіна.

"Кетрін, як я завжди казав, - це 50% "Сам удома". Є інь і ян "Сам удома" - Кетрін О'Гара та Маколей Калкін. Без цих двох у фільмі його не існує, адже саме вони створюють його емоційний центр", - пояснив він.

Коламбус також наголосив, що важливу роль в успіху оригінальної стрічки зіграли Джо Пеші та Деніел Стерн, які втілили грабіжників Гаррі та Марва.

На його думку, їхня комедійна хімія була унікальною, і повторити її в наступних частинах не вдалося.

Деніел Стерн та Джош Пеші (кадр з фільму)

Своїми думками Коламбус поділився незадовго до появи новини про сиквел. За даними джерел, він не знав, що проект перебуває на стадії розробки.

Нагадаємо, раніше Маколей Калкін знову зіграв Кевінау у рекламі McDonald's.