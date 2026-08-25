Магия возвращается: вышел трейлер семейной комедии "S Николай и потерянное письмо"

О чем фильм

В центре истории - успешный, но циничный и жадный Борис, давно переставший верить в чудеса. В канун Дня святого Николая мужчина попадает в аварию и начинает видеть рядом с собой девятилетнего мальчика - самого себя в детстве.

Причиной тому становится письмо, которое маленький Боря когда-то написал Святому Николаю, но тот так и не получил его вовремя. Теперь взрослому Борису придется вернуться в собственную детскую мечту и успеть осуществить ее к празднику.

На кону - не только его способность испытывать радость. Если Борис не исполнит детское желание, Святой Николай может навсегда потерять свою волшебную силу.

Кадри из фильма "S Николай и потерянное письмо" (фото предоставлено кинокомпанией Big Hand Films)

Новый трейлер знакомит зрителей с героями картины и показывает их приключения накануне праздника. Фильм сочетает рождественскую атмосферу, юмор и историю о том, почему даже взрослым иногда стоит снова поверить в чудеса.

Исполнитель роли Бориса Артемий Егоров рассказал, что для него эта история тоже имеет особое значение.

"Дети это знают, чувствуют, для них это база, а вот взрослым нужно об этом постоянно напоминать", - сказал он.

Актер также подчеркнул, что сегодня его главной мечтой является мир в Украине и во всем мире.

Где разворачиваются события

События фильма разворачиваются в канун Дня святого Николая в уютной карпатской гостинице. Там Святой Николай вместе с помощниками готовится исполнять детские желания, когда они вдруг находят письмо, пролежавшее непрочитанным более 30 лет.

Его автором был мальчик Боря из детского дома. Его желание так и не исполнилось, а впоследствии мальчик вырос, перестал верить в чудеса и стал циничным инвестором.

Теперь помощники Николая должны найти взрослого Бориса и помочь ему вернуть веру в то, что мечты могут сбываться.

Режиссером-постановщиком фильма стал Александр Кириенко, известный по фильму "Стражи Рождества". Оператор-постановщик - Константин Пономарев, работавший над "Конотопской ведьмой".

"S Николай и потерянное письмо" выйдет в украинских кинотеатрах 19 ноября 2026 года.