Магія повертається: вийшов трейлер сімейної комедії "S Миколай та загублений лист"

Про що фільм

У центрі історії - успішний, але цинічний і жадібний Борис, який давно перестав вірити у дива. Напередодні Дня святого Миколая чоловік потрапляє в аварію та починає бачити поруч із собою дев’ятирічного хлопчика - самого себе в дитинстві.

Причиною цього стає лист, який маленький Боря колись написав Святому Миколаю, але той так і не отримав його вчасно. Тепер дорослому Борису доведеться повернутися до власної дитячої мрії та встигнути здійснити її до свята.

На кону - не лише його здатність відчувати радість. Якщо Борис не здійснить дитяче бажання, Святий Миколай може назавжди втратити свою чарівну силу.

Кадри з фільму "S Миколай та загублений лист" (фото надане кінокомпанією Big Hand Films)

Новий трейлер знайомить глядачів із героями стрічки та показує їхні пригоди напередодні свята. Фільм поєднує різдвяну атмосферу, гумор і історію про те, чому навіть дорослим іноді варто знову повірити в дива.

Виконавець ролі Бориса Артемій Єгоров розповів, що для нього ця історія також має особливе значення.

"Діти це знають, відчувають, для них це база, а от дорослим треба про це постійно нагадувати", - сказав він.

Актор також наголосив, що сьогодні його головною мрією є мир в Україні та в усьому світі.

Де розгортаються події

Події фільму розгортаються напередодні Дня святого Миколая у затишному карпатському готелі. Там Святий Миколай разом із помічниками готується виконувати дитячі бажання, коли вони раптом знаходять лист, який пролежав непрочитаним понад 30 років.

Його автором був хлопчик Боря з дитячого будинку. Його бажання так і не здійснилося, а згодом хлопчик виріс, перестав вірити в дива та став цинічним інвестором.

Тепер помічники Миколая мають знайти дорослого Бориса та допомогти йому повернути віру в те, що мрії можуть здійснюватися.

Режисером-постановником стрічки став Олександр Кирієнко, відомий за фільмом "Вартові Різдва". Оператор-постановник - Костянтин Пономарьов, який працював над "Конотопською відьмою".

"S Миколай та загублений лист" вийде в українських кінотеатрах 19 листопада 2026 року.