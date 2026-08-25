Магія повертається: вийшов трейлер сімейної комедії "S Миколай та загублений лист"
Українська кінокомпанія Big Hand Films представила офіційний трейлер сімейної комедії "S Миколай та загублений лист". Стрічка стане однією з перших великих українських прем’єр нового різдвяного сезону та вийде в національний прокат 19 листопада 2026 року.
Wave RBC.UA розповідає, хто зіграв головну роль та де розгортаються події у фільмі.
Про що фільм
У центрі історії - успішний, але цинічний і жадібний Борис, який давно перестав вірити у дива. Напередодні Дня святого Миколая чоловік потрапляє в аварію та починає бачити поруч із собою дев’ятирічного хлопчика - самого себе в дитинстві.
Причиною цього стає лист, який маленький Боря колись написав Святому Миколаю, але той так і не отримав його вчасно. Тепер дорослому Борису доведеться повернутися до власної дитячої мрії та встигнути здійснити її до свята.
На кону - не лише його здатність відчувати радість. Якщо Борис не здійснить дитяче бажання, Святий Миколай може назавжди втратити свою чарівну силу.
Новий трейлер знайомить глядачів із героями стрічки та показує їхні пригоди напередодні свята. Фільм поєднує різдвяну атмосферу, гумор і історію про те, чому навіть дорослим іноді варто знову повірити в дива.
Виконавець ролі Бориса Артемій Єгоров розповів, що для нього ця історія також має особливе значення.
"Діти це знають, відчувають, для них це база, а от дорослим треба про це постійно нагадувати", - сказав він.
Актор також наголосив, що сьогодні його головною мрією є мир в Україні та в усьому світі.
Де розгортаються події
Події фільму розгортаються напередодні Дня святого Миколая у затишному карпатському готелі. Там Святий Миколай разом із помічниками готується виконувати дитячі бажання, коли вони раптом знаходять лист, який пролежав непрочитаним понад 30 років.
Його автором був хлопчик Боря з дитячого будинку. Його бажання так і не здійснилося, а згодом хлопчик виріс, перестав вірити в дива та став цинічним інвестором.
Тепер помічники Миколая мають знайти дорослого Бориса та допомогти йому повернути віру в те, що мрії можуть здійснюватися.
Режисером-постановником стрічки став Олександр Кирієнко, відомий за фільмом "Вартові Різдва". Оператор-постановник - Костянтин Пономарьов, який працював над "Конотопською відьмою".
"S Миколай та загублений лист" вийде в українських кінотеатрах 19 листопада 2026 року.