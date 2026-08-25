Магия возвращается: вышел трейлер семейной комедии "S Николай и потерянное письмо"

Фильм расскажет историю циничного мужчины, который после случайной аварии встречает себя девятилетнего и получает шанс снова поверить в чудеса.
Украинская кинокомпания Big Hand Films представила официальный трейлер семейной комедии "S Николай и потерянное письмо". Лента станет одной из первых крупных украинских премьер нового рождественского сезона и выйдет в национальный прокат 19 ноября 2026 года.
Wave RBC.UA рассказывает, кто сыграл главную роль и где разворачиваются события в фильме.
В центре истории - успешный, но циничный и жадный Борис, давно переставший верить в чудеса. В канун Дня святого Николая мужчина попадает в аварию и начинает видеть рядом с собой девятилетнего мальчика - самого себя в детстве.
Причиной тому становится письмо, которое маленький Боря когда-то написал Святому Николаю, но тот так и не получил его вовремя. Теперь взрослому Борису придется вернуться в собственную детскую мечту и успеть осуществить ее к празднику.
На кону - не только его способность испытывать радость. Если Борис не исполнит детское желание, Святой Николай может навсегда потерять свою волшебную силу.
Кадри из фильма "S Николай и потерянное письмо" (фото предоставлено кинокомпанией Big Hand Films)
Новый трейлер знакомит зрителей с героями картины и показывает их приключения накануне праздника. Фильм сочетает рождественскую атмосферу, юмор и историю о том, почему даже взрослым иногда стоит снова поверить в чудеса.
Исполнитель роли Бориса Артемий Егоров рассказал, что для него эта история тоже имеет особое значение.
"Дети это знают, чувствуют, для них это база, а вот взрослым нужно об этом постоянно напоминать", - сказал он.
Актер также подчеркнул, что сегодня его главной мечтой является мир в Украине и во всем мире.
События фильма разворачиваются в канун Дня святого Николая в уютной карпатской гостинице. Там Святой Николай вместе с помощниками готовится исполнять детские желания, когда они вдруг находят письмо, пролежавшее непрочитанным более 30 лет.
Его автором был мальчик Боря из детского дома. Его желание так и не исполнилось, а впоследствии мальчик вырос, перестал верить в чудеса и стал циничным инвестором.
Теперь помощники Николая должны найти взрослого Бориса и помочь ему вернуть веру в то, что мечты могут сбываться.
Режиссером-постановщиком фильма стал Александр Кириенко, известный по фильму "Стражи Рождества". Оператор-постановщик - Константин Пономарев, работавший над "Конотопской ведьмой".
"S Николай и потерянное письмо" выйдет в украинских кинотеатрах 19 ноября 2026 года.