Люди между двумя полотнами пленки: как Лоуренс Малстаф превратил дыхание в часть перформанса

Как участники дышали под пленкой

Показы проходили в концертном зале Ульрихскирхе. Малстаф работал с добровольцами из Галле и окрестностей.

Перед выходом к публике они прошли воркшоп и репетицию.

Снаружи конструкция напоминала большой вакуумный пакет. Когда с промежутка между двумя полотнами откачивали воздух, пленка плотно облегала тело.

Дышать под ней участники могли благодаря отдельной трубке, через которую поступал свежий воздух.

"Такое ощущение, будто тебя со всех сторон туго обернули одеялом", - описывает свой опыт Атари в разговоре с MDR.

Что стоит за перформансом "SHRINK 01995"

Малстаф предлагал исполнителям сосредоточиться на дыхании и расслаблять мышцы.

Под пленкой они медленно меняли позы. В описании работы художник сравнивает эти силуэты то с эмбрионом, то с распятием.

Организаторы фестиваля видят в этом способе осмыслить, как чувство защиты сочетается с уязвимостью.

Цифры в названии отправляются до 1995 года, когда Малстаф создал инсталляцию и сам выступил в ней.

Впоследствии работу показывали, в частности, на Nuit Blanche в Париже и Франкфуртском художественном обществе.