Люди між двома полотнами плівки: як Лоуренс Малстаф перетворив дихання на частину перформансу
На відкритті фестивалю науки й медіа SILBERSALZ у німецькому Галле троє добровольців зависли над підлогою між двома шарами прозорої плівки. Це був "SHRINK 01995" - перформанс бельгійського художника Лоуренса Малстафа, який показували з 28 до 30 жовтня.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт автора проєкту.
Як учасники дихали під плівкою
Покази відбувалися в концертній залі Ульріхскірхе. Малстаф працював із добровольцями з Галле та околиць.
Перед виходом до публіки вони пройшли воркшоп і репетиції.
Зовні конструкція нагадувала великий вакуумний пакет. Коли з проміжку між двома полотнами відкачували повітря, плівка щільно облягала тіло.
Дихати під нею учасники могли завдяки окремій трубці, через яку надходило свіже повітря.
"Таке відчуття, ніби тебе з усіх боків туго обгорнули ковдрою", - описує свій досвід Атарі в розмові з MDR.
Що стоїть за перформансом "SHRINK 01995"
Малстаф пропонував виконавцям зосередитися на диханні й поступово розслабляти м'язи.
Під плівкою вони повільно змінювали пози. В описі роботи художник порівнює ці силуети то з ембріоном, то з розп'яттям.
Організатори фестивалю бачать у цьому спосіб осмислити, як відчуття захисту поєднується з вразливістю.
Цифри в назві відсилають до 1995 року, коли Малстаф створив інсталяцію й сам виступив у ній.
Згодом роботу показували, зокрема, на Nuit Blanche у Парижі та у Франкфуртському мистецькому товаристві.