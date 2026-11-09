Люди між двома полотнами плівки: як Лоуренс Малстаф перетворив дихання на частину перформансу

Як учасники дихали під плівкою

Покази відбувалися в концертній залі Ульріхскірхе. Малстаф працював із добровольцями з Галле та околиць.

Перед виходом до публіки вони пройшли воркшоп і репетиції.

Зовні конструкція нагадувала великий вакуумний пакет. Коли з проміжку між двома полотнами відкачували повітря, плівка щільно облягала тіло.

Дихати під нею учасники могли завдяки окремій трубці, через яку надходило свіже повітря.

"Таке відчуття, ніби тебе з усіх боків туго обгорнули ковдрою", - описує свій досвід Атарі в розмові з MDR.

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Малстаф пропонував виконавцям зосередитися на диханні й поступово розслабляти м'язи.

Під плівкою вони повільно змінювали пози. В описі роботи художник порівнює ці силуети то з ембріоном, то з розп'яттям.

Організатори фестивалю бачать у цьому спосіб осмислити, як відчуття захисту поєднується з вразливістю.

Цифри в назві відсилають до 1995 року, коли Малстаф створив інсталяцію й сам виступив у ній.

Згодом роботу показували, зокрема, на Nuit Blanche у Парижі та у Франкфуртському мистецькому товаристві.