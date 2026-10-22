Во Львове состоится фестиваль "Земля Поетів": в программе Роговцева, Издрик и Положинский

Гостей ждут два дня поэзии, музыки, театра и интеллектуальных дискуссий
Во Львове состоится третий международный фестиваль "Земля Поетів", который соберет известных украинских поэтов, актеров, музыкантов, военных и представителей интеллектуального сообщества. Организаторы уже обнародовали программу мероприятия, которая предусматривает около 70 событий на четырех сценах.
Детальнее о событии рассказывает Wave RBC.UA.
Фестиваль будет проходить на территории !FESTrepublic 7 и 8 ноября. Тема этого года - "Украинские титаны: новое мифообразование". Организаторы стремятся через украинское слово, искусство и культурный диалог осмыслить национальную идентичность и роль культуры в формировании будущего страны.
В течение двух дней будут одновременно работать четыре сцены, названные в честь украинских литературных фигур - "Шевченко", "Франко", "Леся" и "Стус". В программе - творческие встречи, поэтические чтения, музыкальные концерты, театральные представления, перформансы, слэмы и модные дефиле.
"Я пыталась создавать такую драматургию фестиваля, которая будет иметь мощный wow-эффект: чтобы посетители событий оставили себе не только яркие воспоминания, но и сильную мотивацию жить, продолжаться, держаться и осознавать, насколько наша украинская культура ценна, прекрасна, сильна", - рассказала основательница и программная директор Марьяна Савка.
Среди примерно 200 участников - актриса Ада Роговцева, поэты Юрий Издрык, Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Екатерина Калитко, Дмитрий Лазуткин, Артур Дронь, Павел Вышебаба, Галина Крук и Юлия Мусаковская.
К программе также присоединятся парамедик и общественный деятель Юлия Тайра Паевская, музыкант Александр Положинский, актер и режиссер Евгений Нищук, актриса Римма Зюбина, философ Наталья Кривда и литературовед Ростислав Семкив.
Организаторы выделяют пять особых событий фестиваля:
В фестивале также примут участие иностранные авторы - американская поэтесса Каролин Форше, шведская поэтесса Лина Экдаль и польский писатель и культурный деятель Кшиштоф Чижевский. Также приедут авторы из Эстонии, Хорватии, Литвы, Грузии и Румынии.
Одним из ключевых событий международной программы станет "Кафе "Європа" - площадка для интеллектуальных дискуссий и разговоров о культуре, обществе и современных вызовах.
Во время мероприятия будут также собирать средства в поддержку украинской армии.