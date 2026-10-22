У Львові відбудеться фестиваль "Земля Поетів": у програмі Роговцева, Іздрик і Положинський

У Львові відбудеться третій міжнародний фестиваль "Земля Поетів", який збере відомих українських поетів, акторів, музикантів, військових і представників інтелектуальної спільноти. Організатори вже оприлюднили програму заходу, що передбачає майже 70 подій на чотирьох сценах.

Якою буде "Земля Поетів" 2026

Фестиваль проходитиме на території !FESTrepublic 7 і 8 листопада. Цьогорічна тема - "Українські титани: нове міфотворення". Організатори прагнуть через українське слово, мистецтво та культурний діалог осмислити національну ідентичність і роль культури у формуванні майбутнього країни.

Протягом двох днів одночасно працюватимуть чотири сцени, названі на честь українських літературних постатей - "Шевченко", "Франко", "Леся" і "Стус". У програмі - творчі зустрічі, поетичні читання, музичні концерти, театральні вистави, перформанси, слеми та модні дефіле.

"Я намагалася створювати таку драматургію фестивалю, яка матиме потужний wow-ефект: щоб відвідувачі подій залишили собі не лише яскраві спогади, а й сильну мотивацію жити, тривати, триматися і усвідомлювати, наскільки наша українська культура цінна, прекрасна, сильна", - розповіла засновниця та програмна директорка заходу Мар'яна Савка.

"Земля поетів" відбудеться 7 і 8 листопада (фото: організатори фестивалю)

Хто виступить на "Землі Поетів"

Серед приблизно 200 учасників фестивалю - акторка Ада Роговцева, поети Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Дмитро Лазуткін, Артур Дронь, Павло Вишебаба, Галина Крук та Юлія Мусаковська.

До програми також долучаться парамедикиня та громадська діячка Юлія Тайра Паєвська, музикант Олександр Положинський, актор і режисер Євген Нищук, акторка Римма Зюбіна, філософиня Наталія Кривда та літературознавець Ростислав Семків.

Організатори виділяють п'ять особливих подій фестивалю:

Сольний виступ Ади Роговцевої - зустріч із відомою українською акторкою.

"Ми динаміт заклали в лоно міту: до 200-річчя Бу-Ба-Бу, яке не настане ніколи"- подія за участю творців літературного угруповання Бу-Ба-Бу Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака.

"Зона голосу: The Game Is Not Over" - експериментальне поєднання поетичних читань, відеогри S.T.A.L.K.E.R. та електронної музики із симфонічними творами Бориса Лятошинського.

"РізнЕманіття" - сольний концерт Олександра Положинського з піснями гуртів "Тартак", "Був’є" та "Ол.Ів.’Є".

"Міфологеми ніжності: Іздрик і Савка" - музично-поетичний стендап за участю Юрія Іздрика та Мар'яни Савки.

Хто виступить на "Землі поетів" (фото: організатори фестивалю)

У фестивалі також візьмуть участь іноземні автори - американська поетеса Каролін Форше, шведська поетеса Ліна Екдаль і польський письменник та культурний діяч Кшиштоф Чижевський. Також приїдуть автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії.

Однією з ключових подій міжнародної програми стане "Кафе "Європа" - майданчик для інтелектуальних дискусій і розмов про культуру, суспільство та сучасні виклики.

Під час заходу також збиратимуть кошти на підтримку українського війська.