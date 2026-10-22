У Львові відбудеться фестиваль "Земля Поетів": у програмі Роговцева, Іздрик і Положинський

На гостей чекають два дні поезії, музики, театру та інтелектуальних дискусій
У Львові відбудеться третій міжнародний фестиваль "Земля Поетів", який збере відомих українських поетів, акторів, музикантів, військових і представників інтелектуальної спільноти. Організатори вже оприлюднили програму заходу, що передбачає майже 70 подій на чотирьох сценах.
Детальніше про подію розповідає Wave RBC.UA.
Фестиваль проходитиме на території !FESTrepublic 7 і 8 листопада. Цьогорічна тема - "Українські титани: нове міфотворення". Організатори прагнуть через українське слово, мистецтво та культурний діалог осмислити національну ідентичність і роль культури у формуванні майбутнього країни.
Протягом двох днів одночасно працюватимуть чотири сцени, названі на честь українських літературних постатей - "Шевченко", "Франко", "Леся" і "Стус". У програмі - творчі зустрічі, поетичні читання, музичні концерти, театральні вистави, перформанси, слеми та модні дефіле.
"Я намагалася створювати таку драматургію фестивалю, яка матиме потужний wow-ефект: щоб відвідувачі подій залишили собі не лише яскраві спогади, а й сильну мотивацію жити, тривати, триматися і усвідомлювати, наскільки наша українська культура цінна, прекрасна, сильна", - розповіла засновниця та програмна директорка заходу Мар'яна Савка.
Серед приблизно 200 учасників фестивалю - акторка Ада Роговцева, поети Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Дмитро Лазуткін, Артур Дронь, Павло Вишебаба, Галина Крук та Юлія Мусаковська.
До програми також долучаться парамедикиня та громадська діячка Юлія Тайра Паєвська, музикант Олександр Положинський, актор і режисер Євген Нищук, акторка Римма Зюбіна, філософиня Наталія Кривда та літературознавець Ростислав Семків.
Організатори виділяють п'ять особливих подій фестивалю:
У фестивалі також візьмуть участь іноземні автори - американська поетеса Каролін Форше, шведська поетеса Ліна Екдаль і польський письменник та культурний діяч Кшиштоф Чижевський. Також приїдуть автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії.
Однією з ключових подій міжнародної програми стане "Кафе "Європа" - майданчик для інтелектуальних дискусій і розмов про культуру, суспільство та сучасні виклики.
Під час заходу також збиратимуть кошти на підтримку українського війська.