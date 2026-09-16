В Лондоне открыли выставку сокровищ Киево-Печерской лавры: что можно увидеть

Какие украинские экспонаты представили

Экспозиция посвящена украинскому сакральному искусству эпохи барокко и творчества киевских мастеров-золотарей XVII-XVIII веков.

Среди семи памятников - предметы, связанные с православной богослужебной традицией. Посетителям показывают икону, напрестольное Евангелие в серебряном окладе, дискос для Евхаристии и серебряную позолоченную чашу с изображением Распятия.

Украинские памятки разместили в галереях V&A Sacred Silver and Stained Glass и Silver Galleries. Там они представлены рядом с другими произведениями из коллекции британского музея.

Серебряные Царские врата (фото: mincult.gov.ua)

Отдельно рассказывают о Царских вратах

Важной частью проекта стали две позолоченные серебряные Царские врата , происходящие из Киево-Печерской лавры. В настоящее время они находятся в V&A на долгосрочной ссуде от Gilbert Trust for the Arts.

В рамках сотрудничества британские и украинские специалисты работали над исследованием истории этих памятников и обновлением их музейной интерпретации.

Как отмечается в описании проекта, на протяжении десятилетий их каталогизация и интерпретация опирались на российскую имперскую рамку, а украинское происхождение и культурное значение оставались без должного внимания.

Над исследованием работали специалисты Музея Виктории и Альберта и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" при поддержке Украинского института и ICOM UK.

"Сакральные сокровища из Киева" (фото: mincult.gov.ua)

Кто поддержал выставку

Экспозиция была создана в рамках долгосрочного партнерства между V&A и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Проект поддержали Британский Совет и Gilbert Trust for the Arts.

На открытии выставки присутствовали вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике - министерка культуры Украины Татьяна Бережная, директор V&A Тристрам Гант, заместитель директора по вопросам географической сети Британского Совета Сэм Гарви, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, генеральный директор Национального заповедника Остапенко, а также представители украинского и британского культурных сообществ.

Представление сокровищ Киево-Печерской лавры в V&A демонстрирует роль украинских государственных институций, исследователей и кураторов в изучении и представлении украинского наследия в мире.

"Сакральные сокровища из Киева" (фото: mincult.gov.ua)