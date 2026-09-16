У Лондоні відкрили виставку скарбів Києво-Печерської лаври: що можна побачити

Які українські експонати представили

Експозиція присвячена українському сакральному мистецтву доби бароко та творчості київських майстрів-золотарів XVII–XVIII століть.

Серед семи пам’яток - предмети, пов’язані з православною богослужбовою традицією. Відвідувачам показують ікону, напрестольне Євангеліє у срібному окладі, дискос для Євхаристії та срібну позолочену чашу із зображенням Розп’яття.

Українські пам’ятки розмістили в галереях V&A Sacred Silver and Stained Glass та Silver Galleries. Там вони експонуються поруч з іншими творами з колекції британського музею.

Срібні Царські врата (фото: mincult.gov.ua)

Окремо розповідають про Царські врата

Важливою частиною проєкту стали два позолочені срібні Царські врата, які походять із Києво-Печерської лаври. Нині вони перебувають у V&A на довгостроковій позичці від Gilbert Trust for the Arts.

У межах співпраці британські та українські фахівці працювали над дослідженням історії цих пам’яток та оновленням їхньої музейної інтерпретації.

Як зазначається в описі проєкту, упродовж десятиліть їх каталогізація та інтерпретація спиралися на російську імперську рамку, а українське походження та культурне значення залишалися поза належною увагою.

Над дослідженням працювали фахівці Музею Вікторії та Альберта та Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", за підтримки Українського інституту та ICOM UK.

"Сакральні скарби з Києва" (фото: mincult.gov.ua)

Хто підтримав виставку

Експозицію створили в межах довгострокового партнерства між V&A та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Проєкт підтримали Британська Рада та Gilbert Trust for the Arts.

На відкритті виставки були присутні віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна, директор V&A Трістрам Гант, заступниця директора з питань географічної мережі Британської Ради Сем Гарві, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, а також представники української та британської культурних спільнот.

Представлення скарбів Києво-Печерської лаври у V&A демонструє роль українських державних інституцій, дослідників і кураторів у вивченні та представленні української спадщини у світі.

"Сакральні скарби з Києва" (фото: mincult.gov.ua)