Леся Никитюк между любовью и карьерой: вышел тизер комедии "Два Різдва, Одна Леся"

О чем фильм "Два Різдва, Одна Леся"

В центре истории - женщина, когда-то отказавшаяся от мечты стать телезвездой ради любви.

Однако рождественское чудо дает возможность выбрать другой путь. Теперь героини придется решить, какая жизнь ей действительно нужна.

Мужа главной героини - спокойного, надежного и влюбленного в нее - сыграл Владимир Кравчук.

Как рассказал актер, их сотрудничество с Никитюком началось задолго до этого фильма: еще в 2004 году на фестивале КВН они вместе придумывали шутки для ее капитанского конкурса.

Владимир Кравчук (фото предоставлены пресс-службой фильма)

"Склейка! И вот в 2026-м мы играем супругов, которым уже не до шуток. Всегда интересно представлять, как могла бы вернуться твоя жизнь после какого-то решения", - поделился Кравчук.

Другого партнера героини, самовлюбленного продюсера из ее "жизни мечты", воплотил Евгений Лесничий.

Это первый полнометражный фильм в его карьере.

Что актеры рассказали о съемках

Лесничий рассказал, что на площадке коллегам нередко было сложно сдерживать смех. Он надеется, что подобные дубли зрители увидят во время финальных титров.

Большинство его сцен были общими с Никитюк и Ангелиной Гущиной. С последней актер уже работал, а вот с ведущей встретился на съемках впервые.

"С Ангелиной мы давно знакомы и не раз работали, а с Лесей впервые. Но было так легко! Я постоянно делал ей комплименты по съемкам", - отметил он.

По словам Лесничего, Никитюк полностью отдавалась работе. Наблюдая за ее вовлеченностью, он даже задумывался, как ей хватит сил до завершения съемочного дня.

Леся Никитюк и Евгений Лесничий (фото предоставлены пресс-службой фильма)

Кравчук, в свою очередь, выразил надежду, что история побуждает зрителей подумать о собственных решениях.

"Надеюсь, жизнь зрителей тоже немного изменится после решения прийти на фильм "Два Рождества, Одна Леся". Конечно, изменится к лучшему!" - сказал актер.

Леся Никитюк и Владимир Кравчук (фото предоставлены пресс-службой фильма)

Кто еще работал над фильмом

Также в комедии сыграли Ирма Витовская, Яков Кучеревский, Ангелина Гущина, Евгения Мягенькая, Виталий Салий, Александр Соколов, Александр Ярема, Макс Ткаченко и Ольга Атанасова.

Режиссером фильма стала Аля Бухтиярова. Идею предложил Юрий Микуленко, написавший сценарий вместе с Марком Лымаренко и Богданом Цыганко.

Продюсерами выступили Елена Антонова и Андрей Савченко.

За операторскую работу отвечал Константин Пономарев, художником-постановщиком стал Андрей Гречишкин.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 1 января 2027 года.