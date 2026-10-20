Леся Нікітюк між коханням і кар’єрою: вийшов тизер комедії "Два Різдва, Одна Леся"

Про що фільм "Два Різдва, Одна Леся"

У центрі історії - жінка, яка колись відмовилася від мрії стати телезіркою заради кохання.

Проте різдвяне диво дає їй можливість обрати інший шлях. Тепер героїні доведеться вирішити, яке життя їй насправді потрібне.

Чоловіка головної героїні - спокійного, надійного та закоханого в неї - зіграв Володимир Кравчук.

Як розповів актор, їхня співпраця з Нікітюк почалася задовго до цього фільму: ще у 2004 році на фестивалі КВК вони разом придумували жарти для її капітанського конкурсу.

Володимир Кравчук (фото надані пресслужбою фільму)

"Склейка! І от у 2026-му ми граємо подружжя, якому вже не до жартів. Завжди цікаво уявляти, як могло б повернутися твоє життя після якогось рішення", - поділився Кравчук.

Іншого партнера героїні, самозакоханого продюсера з її "життя мрії", втілив Євгеній Лісничий.

За інформацією команди, це перший повнометражний фільм у його кар’єрі.

Що актори розповіли про зйомки

Лісничий розповів, що на майданчику колегам нерідко було складно стримувати сміх. Він сподівається, що такі дублі глядачі побачать під час фінальних титрів.

Більшість його сцен були спільними з Нікітюк та Ангеліною Гущиною. З останньою актор уже працював, а от із ведучою зустрівся на зйомках уперше.

"З Ангеліною ми давно знайомі й не раз працювали, а з Лесею вперше. Та було так легко! Я постійно робив їй компліменти щодо зйомок", - зазначив він.

За словами Лісничого, Нікітюк повністю віддавалася роботі. Спостерігаючи за її залученістю, він навіть замислювався, як їй вистачить сил до завершення знімального дня.

Леся Нікітюк і Євген Лісничий (фото надані пресслужбою фільму)

Кравчук, своєю чергою, висловив сподівання, що історія спонукатиме глядачів подумати про власні рішення.

"Сподіваюся, життя глядачів теж трішки зміниться після рішення прийти на фільм "Два Різдва, Одна Леся". Звісно, зміниться на краще!" - сказав актор.

Леся Нікітюк і Володимир Кравчук (фото надані пресслужбою фільму)

Хто ще працював над фільмом

Також у комедії зіграли Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Ангеліна Гущина, Євгенія М’якенька, Віталій Салій, Олександр Соколов, Олександр Ярема, Макс Ткаченко та Ольга Атанасова.

Режисеркою стрічки стала Аля Бухтіярова. Ідею запропонував Юрій Микуленко, який написав сценарій разом із Марком Лимаренком та Богданом Циганком.

Продюсерами виступили Олена Антонова й Андрій Савченко.

За операторську роботу відповідав Костянтин Пономарьов, художником-постановником став Андрій Гречишкин.

Прем’єра в кінотеатрах запланована на 1 січня 2027 року.