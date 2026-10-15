Лауреат Берлинале и киноперфоманс с Кейт Бланшетт: в Украине пройдет "Новое немецкое кино"

В ноябре в Украине состоится 32-й фестиваль "Новое немецкое кино", который представит подборку современных немецких фильмов. В программу вошли лауреат "Золотого медведя" Берлинале-2026, новая работа оскароносного режиссера Павела Павликовского и иммерсивный документальный фильм Вима Вендерса об архитектуре.

Какие фильмы покажут на фестивале, узнайте в материале Wave RBC.UA.

"Берлинский герой"

Фильмом-открытием станет работа режиссера Вольфганга Беккера, известного по ленте "Гуд бай, Ленин!". Фильм он создал вместе с Акимом фон Боррисом, работавшим над сериалом "Вавилон-Берлин".

В центре истории - неприметный бывший железнодорожник, которого один журналист превращает в национального героя. Когда-то мужчина по ошибке перевел стрелки и невольно помог спасти 127 человек из Восточного Берлина.

История быстро обретает огласку, а ее герой получает славу и возможность привлечь внимание девушки мечты. Однако вместе с этим приходит страх быть разоблаченным.



"Желтые листья"

Фильм Илькера Чатака, номинанта на премию "Оскар", стал лауреатом "Золотого медведя" - главной награды Берлинского международного кинофестиваля 2026 года.

Лента рассказывает о паре турецких театральных деятелей, которые после инцидента на премьере их новой пьесы становятся мишенью для власти и теряют работу и жилье.

Пара оказывается перед сложным выбором - подчиниться репрессивной системе, чтобы сохранить привычную жизнь или остаться верными своим принципам.



"Родина"

Новая историческая драма Павела Павликовского, известного по фильмам "Ида" и "Холодная война", получила режиссерскую награду в Каннах.

События разворачиваются летом 1949 года, когда писатель Томас Манн вместе с дочерью Эрикой возвращается из ссылки в расколотую Германию. Между отцом и дочерью возникает спор об ответственности, культуре и отношении к родине.

На фоне Холодной войны два новообразованных немецких государства начинают соревноваться за право представлять выдающегося писателя как символ собственной страны.



"Эйфория"

Киноперформанс Юлиана Розефельдта, автора фильма "Манифесто", частично снимали в Киеве за несколько дней до полномасштабного российского вторжения. К работе над хореографией присоединилась, в частности, труппа Раду Поклитару, а голосом одного из персонажей стала Кейт Бланшетт.

"Эйфория" рассказывает о городе, одержимом деньгами и потреблением. Таксисты, бездомные и офисные работники произносят исповеди о власти денег, а тигр голосом Бланшетт поет осанну цивилизации среди опустевших супермаркетов.



"Изнутри наружу: архитектура Петера Цумтора"

В документальном фильме Вима Вендерса зрители смогут поближе познакомиться с творчеством швейцарского архитектора Петера Цумтора, лауреата Притцкеровской премии.

Благодаря 3D-технологиям лента создает эффект погружения - зрители могут "пройтись" по зданиям и увидеть, как ими пользуются или работают над их созданием.



Специальный показ "Фауста"

Кроме основной программы, 20 ноября в рамках фестиваля состоится специальный показ немого фильма "Фауст" Фридриха Вильгельма Мурнау.

Событие будет сопровождать премьера нового саундтрека, созданного киевской деятельницей undo despot.

Когда и где состоится фестиваль

В Киеве фестиваль продлится с 12 по 18 ноября. Показы запланированы в кинотеатрах "Жовтень" и "Кіно 42".

Также "Новое немецкое кино" проведут во Львове, Днепре, Харькове и Черновцах. Даты показов в других городах организаторы объявят дополнительно.